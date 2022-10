"La natura fa bene ai bambini", l'iniziativa green al via ad Aizurro

Si chiama Ariam - Attività Ricreative e Inclusive Ambito di Merate, il nuovo progetto dell’azienda consortile Retesalute nell’ambito dell’iniziativa “E - State e + Insieme” finanziata da Regione Lombardia. Una delle sedi di progetto sarà Cascina Rapello di Aizurro ad Airuno e i suoi 6 ettari di bosco di castagno e balze con vista sulla Valle dell’Adda e sul Resegone. Qui la Cooperativa Sociale Liberi Sogni proporrà gratuitamente pomeriggi e giornate in natura per bambini/e tra i 6 e gli 11 anni e gite (anch’esse gratuite) per scuole, oratori, comunità minori e altri gruppi, dai 4 ai 14 anni.

Chi arriva, viene accolto da 4 asinelle, una calda Yurta, tenda mongola di forma circolare campo base di tante avventure e laboratori e da un team di esperti operatori, formati sul modello educativo “EsplorAzioni in natura” della Cooperativa sociale Liberi Sogni. Si faranno esperienze e attività creative, artistiche e culturali in natura, per aprire spazi di socialità e scoperta e promuovere intelligenza ecologica, biofilia, benessere e una crescita equilibrata e armoniosa.

"Il bisogno di stare in natura e di socializzazione - spiegano i promotori del progetto - si è fatto sempre più chiaro e accentuato dopo questi ultimi anni difficili, così come è ormai riscontrato da una miriade di esperienze sempre più diffuse, che lo stare all’aria aperta e il fare e sperimentare in maniera esperienziale generi nei bambini/e e nei ragazzi/e serenità, benessere e autostima".

L’iniziativa interessa tutti i residenti nei comuni del distretto di Merate e si svolgerà tra ottobre 2022 e marzo 2023. Il primo appuntamento in Cascina sarà sabato 29 ottobre, dalle 14 alle 17, con raccolta di castagne, preparazione, accensione del fuoco, cottura e merenda sulla casa sull’albero guidati dalla Cooperativa. Non mancheranno giochi di conoscenza e qualche carezza alle asinelle. Anche il pomeriggio di domenica 6 novembre sarà tutto dedicato alle castagne.

Per conoscere il calendario completo dei pomeriggi in cascina: www.liberisogni.org/progetti/ariam Le scuole e i gruppi possono invece già prenotare la loro gita gratuita concordando con la Cooperativa l’attività didattica outdoor che desiderano proporre al gruppo. Si va da attività di scoperta della biodiversità dell’orto e del bosco ad attività di team building e cooperazione, da attività sportive in natura a laboratori di land art e autocostruzione. Grazie al progetto Ariam le proposte sono gratuite, ma a numero limitato e su prenotazione: cascinarapello@liberisogni.org - 3881996072