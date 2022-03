Aperto un nuovo supermercato Iperal: c'è anche il sanificatore per carrelli della spesa

Iperal ha aperto un nuovo punto vendita, presentando anche un servizio innovativo all'insegna dell'igiene e della sicurezza. Lo scorso 3 Marzo è stato infatti inaugurato in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo il 50esimo supermercato Iperal: nell'occasione i clienti hanno potuto sanificare il proprio carrello o cestino, cosa che potranno continuare a fare anche da qui in avanti entrando così a fare la spesa con maggiore serenità. Nel solo giorno dell'inaugurazione oltre 700 persone hanno infatti sanificato il proprio carrello, dimostrando quanto la popolazione abbia a cuore la tutela della salute.

"Da Nord a Sud, aziende realmente sensibili e attente al benessere e alla sicurezza della propria clientela, hanno scelto di dotarsi di uno strumento che questa sicurezza la garantisce sin dall’ingresso, a clienti e collaboratori - spiegano in una nota stampa i curatori del servizio - Hygienic Cart è la macchina che negli ultimi due anni ha consentito a milioni di consumatori di sanificare gratuitamente, integralmente e di persona, in soli 5 secondi, il proprio carrello o cestino, con garanzia certificata di eliminazione del 99% di germi e batteri nocivi. Primo fra tutti a scegliere questa nuova macchina è stato il gruppo Iperal Supermercati, nell’aprile del 2020, in piena pandemia, con l’installazione di Hygienic Cart a Cassina De Pecchi, che proprio in questi giorni ha traguardato il milione di carrelli sanificati nei due anni, tanto che l’insegna lombarda ha ritenuto opportuno offrire il servizio ai suoi nuovi clienti di Cinisello Balsamo".

"I carrelli e i cestini della spesa rimangono tra le cose di uso comune più contaminate, oltre che dal covid, da famiglie di muffe, coliformi fecali e tali e tanti altri agenti patogeni - sottolineano inoltre i tecnici di www.hygieniccart.com - Oltre a sanificare, Hygienic Cart, con l’assiduo passaggio, assolve contestualmente l'essenziale funzione di lavaggio del carrello, portando via la sporcizia anche dai cestini della spesa. La salute degli italiani è in parte affidata ai gestori di piccole e grandi realtà della distribuzione: d’ora in avanti anche a Cinisello Balsamo c’è un luogo nel quale recarsi con più fiducia".