La stagione artistica del Jolly ha fatto 13... mila ingressi

La stagione artistica del Jolly chiude con grandi soddisfazioni e oltre 13.000 ingressi. Il dato emerge dal bilancio stilato nei giorni scorsi dallo staff di volontari del cinema teatro che fa capo alla parrocchia di Olginate, dopo l'ultimo appuntamento di questa annata 2022/2023 andato in scena nel weekend con la proiezione di Mission Impossible. Una lunga quanto intensa stagione ricca non solo di film, ma anche di eventi teatrali e musicali di altissimo livello, senza dimenticare i "big" e gli eventi per le famiglie.

Il questionario di gradimento diffuso nel mese di maggio, a cui hanno risposto oltre 500 utenti in forma anonima, ha certificato il grande apprezzamento per le scelte artistiche e per la struttura in sé, che si riconferma location molto amata non solo dal pubblico olginatese ma anche da molti provenienti dall’hinterland lecchese, meratese e dall’Oggionese.

Da Paolo Cevoli ad Ale&Franz: soddisfazioni e sold out

Nel corso della stagione 22/23 sono stati oltre 70 i titoli diversi, tra prime visioni e film di qualità, per un totale di circa 250 proiezioni e oltre 6500 ingressi registrati. Numeri in aumento rispetto alla stagione precedente, ma ancora ben distanti da quelli pre-pandemia. Grandi soddisfazioni ha regalato la ricca stagione teatrale con i grandi nomi di artisti italiani: Debora Villa, Paolo Cevoli, Giovanni Scifoni, Ale&Franz e Max Angioni hanno calcato il palco della nostra sala facendo registrare 5 sold out memorabili. Nomi di alto livello particolarmente apprezzati dai circa 3 mila ingressi e 170 abbonati.

Per i bambini una rassegna di spettacoli d’autore, magistralmente presentati da I Fratelli Caproni, Antonio Brugnano e Tramm che ne ha curato la direzione artistica. Sempre per bambini e famiglie, il Jolly ha ospitato anche due eventi speciali: lo spettacolo “Il Mago stravagante” e “Che bello, papà è tornato?” evento speciale per i bimbi dell’infanzia a cui è seguita l’interessantissima visita dietro le quinte del teatro particolarmente apprezzata.

Anche il tributo ai Beatles e gli applausi a Davide de Sfroos

"Tutto questo ha consentito di raggiungere il traguardo di oltre 13.000 ingressi - conferma Mattia Morandi a nome dello staff del Jolly - Un numero maggiore rispetto alla stagione precedente che fa ben sperare anche per il futuro. Oltre al cinema e al teatro il Jolly si riconferma come ottima location anche per concerti di musica live". Ne sono testimonianza i tre tributi organizzati con i RevolverR (tributo ai Beatles), con la BattistiBand (tributo a Lucio Battisti) e poi a inizio con la Jovanotte (tributo a Lorenzo Cherubini). Prima di questi il memorabile appuntamento di inizio stagione fuori rassegna con il concerto di Davide Van De Sfroos, che ha regalato una grande serata di musica laghèe ovviamente sold out.

Musica e solidarietà con le Giannissime

"Durante la stagione artistica sono stati ospitati al Jolly anche alcuni eventi speciali: il festival canoro Musica per il Maestro organizzato dall’associazione Agorà con la partecipazione di Max Pisu, la prima nazionale del Musical 'La Bella e la bestia', oltre al tradizionale spettacolo di Santa Agnese, offerto dalla parrocchia a tutta la comunità (Gli Aristogatti il musical) - continua Mattia Morandi - Indimenticabile il concerto benefico organizzato dal Jolly in occasione della Giornata internazionale della donna, con le Giannissime, band bergamasca di sole donne che ha letteralmente fatto saltare il pubblico presente. L’ottima riuscita del concerto ha permesso alla parrocchia di donare oltre 3000 euro all’associazione L’altra metà del cielo onlus di Merate". La sala teatrale ha ospitato anche numerosi spettacoli della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale per i bambini delle nostre scuole, in collaborazione con Teatro Invito di Lecco.

Dal cinema al teatro, una proposta a 360 gradi

In sintesi, dunque, il cinema teatro Jolly di Olginate ha offerto al territorio una proposta culturale tanto

intensa quanto variegata che ha richiesto un grande impegno soprattutto per il gruppo volontari, composto da circa 60 elementi, divisi tra proiezionisti, cassieri e maschere, che con particolare spirito di servizio e tanta passione hanno reso possibile tutto ciò.

"Un ringraziamento speciale al comune di Olginate per la preziosa collaborazione logistica, all’associazione Agorà di Valgreghentino per il supporto organizzativo e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto con un grande atto di fiducia questa straordinaria stagione, senza i quali la parrocchia non potrebbe da sola affrontare un impegno così importante".

A settembre si riparte, tra conferme e novità

Impegno che ha avuto il supporto di Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto “ripartiamo insieme” presentato in sinergia con Agorà aps, comune di Olginate e parrocchia di Garlate. Un’ulteriore dimostrazione di apprezzamento e di validità delle proposte artistiche ma soprattutto un riconoscimento dell’enorme lavoro svolto dallo staff per rendere il cinema teatro Jolly di Olginate sempre più attrattivo e aperto alla comunità.

"La stagione 22/23 va quindi in archivio, ma è già pronto il cartellone della nuova stagione che si presenta ancora una volta molto interessante, ambiziosa e variegata con una grande novità. Tutti i dettagli - conclude Mattia Morandi - saranno presentati al pubblico in occasione di uno speciale evento che avrà luogo a fine settembre, naturalmente al Jolly. A inizio settembre, intanto, torneremo già ad accendere le luci in sala con nuove prime visioni molto attese. Tenetevi pronti".