Piedibus by night a Olginate con inaugurazione del Totem Rodari, corteo e premiazioni

Venerdì 9 giugno andrà in scena la tradizionale festa finale del piedibus di Olginate, il "Piedibus by night", all'interno della quale ci sarà anche l'inaugurazione del progetto svolto con tutte le classi della scuola Rodari. Nelle scorse settimane i bambini hanno infatti contribuito a decorare la restante parte della caldaia esterna (l'anno scorso ne era stata fatta la prima, sul tema della pace), e una panchina, richiamando l'argomento sul quale si è lavorato quest'anno: Sbagliando...s'inventa!, di ispirazione rodariana, a partire dalla Settimana dei diritti dei bambini e Una Strada per Giocare.

"Ogni classe ha decorato due grandi farfalle in legno, che ora simbolicamente volano a partire dalla matita di Rodari, il quale stimola i bambini a far volare la fantasia e la creatività, a non aver paura dell'errore ma anzi, ad avere il coraggio di sbagliare e riprovare di nuovo - spiega Silvia Cazzaniga, coordinatrice del piedibus Olginate - Perché sbagliare è un'occasione per cercare nuove soluzioni e innescare ragionamenti originali e creativi. E in questo immaginario dialogo tra Rodari e i bambini, ecco che le farfalle volano fino alla 'panchina di matite', dove ogni bambino ha realizzato la propria farfalla. Perché la scuola sia il luogo dove i bambini possano esercitarsi a sperimentare, a sbagliare, per imparare, inventare, creare, sognare. Un ringraziamento speciale a genitori, nonni e accompagnatori che hanno messo a disposizione il loro tempo per portare a termine il lavoro".

l'appuntamento per insegnanti, bambini, genitori e volontari è per le ore 19.45 a scuola dova sarà inaugurato il Totem Rodari. Dopo l'inaugurazione ci sarà il tradizionale piedibus "animato" e rumoroso, per le vie del paese, fino a Villa Sirtori, dove alle 20.30 ci saranno le premiazioni di alunni e accompagnatori e infine uno spettacolo che darà il via alla manifestazione "Per piazze e cortili", con gli artisti di strada.