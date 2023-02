Inizio d'anno super per il Jolly. E adesso il tributo a Battisti e il film con Albanese

"L’avevamo già anticipato ed in effetti è stato così: abbiamo iniziato il nuovo anno 'col botto', collezionando una serie di soddisfazioni memorabili. Oltre alle proiezioni di inizio gennaio il mese appena concluso è stato caratterizzato da una programmazione davvero intensa. Ed ora tocca al tributo a Battisti e al film con Albanese". Mattia Morandi, coordinatore dello staff del cinema teatro Jolly di Olginate, commenta così l'andamento della stagione, ricordando i recenti successi e i prossimi appuntamenti. Tra questi la proiezione - nel weekend - dell'ultimo film che vede protagonista Antonio Albanese, molto legato al paese di Olginate dove ha vissuto diversi anni e dove ha girato anche alcune scene di altre sue pellicole.

"Giovedì 12 gennaio abbiamo applaudito il grande tributo ai Beatles con la Revolver Band accompagnata da 30 coristi della Corale Polifonica Sforzesca di Milano: una serata davvero piacevole a cui hanno partecipato quasi 300 persone e… sul palco… il bassista dei Pinguini Tattici Nucleari - ricorda Mattia Morandi - In tanti anche alla serata formativa con Jhonny Dotti, pedagogista che ha intrattenuto per quasi due ore il pubblico sui temi dell’educazione. E poi, dal 19 gennaio è iniziato il nostro tour de force più intenso degli ultimi 5 anni: il film The Fabelman, il musical Gli Aristogatti, la maxi tombolata di Sant’Agnese, il grande musical 'La leggenda di Belle e la Bestia' con il tutto esaurito, la proiezione speciale del film 'Anna Frank e il diario segreto' riservata alle scuole, lo show di Paolo Cevoli e la seconda parte della rassegna Cinema d’Autore, con il bellissimo film Dante del regista Pupi Avati".

Insomma, nell’arco di 12 giorni abbiamo ospitato 20 eventi differenti e registrato quasi 3.000 ingressi. "Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno di una straordinaria squadra di volontari del Jolly che hanno saputo reggere l’onda d’urto di una programmazione così intensa senza un giorno di riposo - aggiunge Mattia Morandi - Un lavoro di squadra, come tante piccole formiche impegnate in ambiti diversi ma complementari, ha reso possibile tutto ciò".

La ricca stagione artistica prosegue dunque a gonfie vele. Come da programma domani sera, giovedì 2 febbraio, spazio alla musica live con il grande tributo a Lucio Battisti. Sul palco salirà la Battistiband una delle migliori band italiane. Ultimi posti disponibili sul sito www.cinemateatrojolly.it "E nel weekend non poteva mancare la proiezione del film 'Grazie Ragazzi', con il compaesano Antonio Albanese! L'appuntamento è per venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 febbraio. Sul sito tutti gli orari". Nel frattempo si sta avvicinando anche la data importante con uno degli attori più in voga al momento: Giovanni Scifoni sarà al Jolly giovedì 16 febbraio ore 21 con il suo divertentissimo show "Santo Piacere".

"L'invito rivolto a tutti - conclude lo staff del Jolly - è quello di seguire costantemente i canali social del cinema teatro (facebook e instagram) e il sito o di iscriversi alla newsletter per essere sempre informati sulla programmazione e sulle novità che non mancano mai. A questo proposito verranno svelati nei prossimi giorni i dettagli di un grande evento benefico in programma nel mese di marzo".