Un ponte ciclopedonale sopra l'Adda: a Colico c'è il progetto

L'idea affonda le radici al 2015. È quella che porterà a realizzare una passerella ciclopedonale sull'Adda fra Colico e Gera Lario, allora proposta dalla Provincia di Lecco presieduta da Flavio Polano, ma oggi “fortemente voluta” dall'amministrazione comunale di Colico e da Regione Lombardia, che nel marzo 2018 misero in campo lo studio di fattibilità tecnico-economica. Gli aggiornamenti riferiti dalla medesima amministrazione lecchese informano di come, nell’autunno 2021, sia stato depositato presso il Comune il progetto definitivo dell’opera dal progettista incaricato, l'ignegner Salvatore Giacomo Morano.

Successivamente si è provveduto con lo studio per la valutazione di incidenza e con lo studio di approfondimento avifauna con specifici rilievi sull’area. Al termine degli approfondimenti è emerso che “l’incidenza, diretta o indiretta, delle opere in progetto sugli obiettivi di conservazione dei siti è non significativa”. Per questo motivo è stata indetta, per la mattinata del prossimo 26 aprile, la Conferenza di Servizi Istruttoria per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nel progetto definitivo dell’opera. L'investimento stimato all'interno del progetto è di 2 milioni e 580mila euro, per una durata dei lavori di 27 settimane.

Il progetto ‘Brezza sull'Adda’

A giugno 2015 partì lo studio di fattibilità del percorso “Brezza sull’Adda”, itinerario cicloturistico di 300 chilometri il cui progetto coinvolge la Provincia di Lecco come capofila, assieme alle Province di Sondrio, Monza e Brianza, Milano, Lodi e Cremona, e al Politecnico di Milano. I primi risultati di tale studio furono presentati dai tecnici lecchesi già il 3 giugno al convegno “Investire in infrastrutture cicloturistiche per riscattare le aree interne del paese”, che si è tenne al teatro Ponchielli di Cremona.

Il percorso, parte della dorsale cicloturistica “Vento” (Venezia-Torino), si snoda per 300 chilometri lungo il corso dell’Adda, partendo dalla Valtellina, fra Bormio e Colico, fino a Lecco, lungo la costa orientale del Lario, per giungere all’ultima parte del percorso che interessa l’Adda sublacuale, valorizzando le numerose risorse paesaggistiche e culturali che riflettono il molteplice ruolo che il fiume ha avuto nei secoli. A Cremona vennero presentate anche le prime linee di raccordo tra percorsi ciclabili già esistenti.