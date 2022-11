Con Simona e Barbara la guida della Pro loco si tinge di rosa

Il vertice della Pro loco di Valgreghentino è sempre più rosa. Nei giorni scorsi si è riunito il nuovo Consiglio direttivo dell'associazione - nominato il 28 ottobre per gestire l'Associazione nei prossimi quattro anni - per eleggere le cariche sociali che vedono ora due donne nei ruoli di presidente e vice: si tratta di Simona Corti (presidente) e Barbara Gilardi (vicepresidente e segretario). Come tesoriere è stato scelto invece Fabrizio Sala. Completano il direttivo i consiglieri Sabrina Bernardi, Gianpaolo Mandelli, Andrea Scaccabarozzi e Gian Pietro Panzeri.

Queste le prime parole della neo presidente Simona Corti: "Per me è una grande emozione e mi sento tanta responsabilità nell'affrontare questo impegno, ma con i miei compagni di viaggio so di non essere sola. Ringrazio Gianpaolo Mandelli, mio predecessore alla guida della Pro loco, e tutti i consiglieri che si sono succeduti in questi 6 anni per il grande lavoro svolto. Mi impegno a proseguire nel solco da loro tracciato per promuovere il nostro bel paese con la preziosa collaborazione di tutte le associazioni di Valgreghentino". Il nuovo direttivo si sta già dedicando ai prossimi eventi in programma per il periodo natalizio. Presto ci saranno aggiornamenti sulle iniziative tramite i canali social dell'associazione.