Motoraduno Guzzi: il Comitato organizzatore in cerca di volontari

Motoraduno Guzzi, tutto pronto o quasi. La macchina organizzativa, anzi la "moto", è a regime per regalare a Mandello - e a migliaia di visitatori da ogni angolo del mondo - uno spettacolo unico con quattro giorni di festa e celebrazioni.

Il Comitato motoraduno internazionale ha lanciato a mezzo social un appello: è infatti alla ricerca di collaboratori, in particolare volontari che possano aiutare nella consegna degli attestati di presenza e nella vendita dei biglietti della lotteria in Piazza Garibaldi. Proposto un form da compilare per rendere la ricerca e il reclutamento più immediati. Giovani e meno giovani, tutti possono dare una mano.

Quattro musei da scoprire su due ruote

Le iniziative, come da programma definitivo, sono innumerevoli e avranno sempre l'amore per la Guzzi a fare da trait d'union. Uno degli eventi più originali e attesi sarà il "Moto tour dei 4 musei", una proposta alternativa per chi sarà a Mandello già da mercoledì, prima del vero inizio del motoraduno. A organizzare è il Gamag, Gruppo Amici di Maggiana: un giro in moto accompagnato tra Mandello, Abbadia, Val d'Esino e Valsassina con aperitivo e pranzo. Quattro musei, quattro panorami mozzafiato.

I musei sono il Civico setificio Monti ad Abbadia, dove si trova ancora lo storico torcitoio funzionante, il Museo della Torre del Barbarossa a Maggiana, il Museo delle Grigne a Esino Lario e il Museo del latte e della storia della Muggiasca a Vendrogno. Per maggiori informazioni: www.motoradunomandello.com oppure museotorremaggiana@gmail.com.

Il programma dell'evento