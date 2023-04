La Rai torna a Lecco, Lorena Bianchetti e la sua troupe omaggiano il Manzoni

Un'altra troupe televisiva Rai a Lecco. "A sua immagine", programma del palinsesto di Rai Uno condotto da Lorena Bianchetti, ha terminato oggi la prima importante tranche di riprese televisive in città, sul lago e a Villa Manzoni, con la collaborazione del Comune di Lecco. La scelta della produzione è stata quella di riservare uno spazio importante alla nostra città in occasione del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

La puntata in onda a settembre

Nella puntata che andrà in onda sabato 9 settembre Lecco sarà infatti protagonista con il suo eccezionale contesto paesaggistico, il lago e i suoi luoghi manzoniani, fra cui la chiesa di Don Abbondio e il rione di Pescarenico, così come il Castello dell'innominato di Vercurago. Grande spazio sarà dedicato anche a Villa Manzoni e ai suoi allestimenti, con la guida dal direttore scientifico del Museo Manzoniano Mauro Rossetto.

Mamma Rai era già stata a Lecco in altre occasioni, una delle ultime nel febbraio del 2022 con la troupe di Rai 2 impegnata a riprendere immagini e interviste per il format "Il Provinciale". Più di recente è invece toccato a Bellano giocare un ruolo da protagonista alla trasmissione il Borgo dei borghi di Rai Tre in rappresentanza dell'intera Lombardia.