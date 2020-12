«Riutilizziamo i regali da riciclare per raccogliere fondi a favore dei bisognosi»

Non ti è piaciuto il regalo di Natale? Invece di riciclarlo con qualche imbarazzo o peggio ancora buttarlo, puoi riutilizzarlo a scopo benefico. Questo grazie all'iniziativa dal titolo emblematico "regalo solidale" promossa dalle lecchesi Michela Marincola e Patrizia Esposito. Dopo aver attivato con successo nei giorni scorsi una raccolta fondi per donare sei tablet necessari per la Dad e non solo, ad altrettanti ragazzi che non potevano permetterseli, ora Michela e Patrizia hanno lanciato una nuova idea, indubbiamente utile e in perfetto spirito natalizio.

Una solidarietà che nasce, e ora raddoppia, sui social

«In pratica recuperiamo i regali ricevuti a Natale che verrebbero così "riciclati" perchè chi li ha ricevuti non li ha apprezzati per vari motivi - spiega Michela Marincola - Si tratta comunque di cose nuove, in molti casi anche belle e utili... Noi le riutilizzeremo come premio di una riffa, venderemo i numeri del gioco, e poi seguirà l'estrazione: il ricavato dei numeri lo devolveremo all'associazione prescelta».

Nei prossimi giorni verrà individuata la onlus, intanto c'è già un'ipotesi concreta: «Visto che tutti quanti ci siamo lamentati di dover restare in casa, vorremmo pensare a chi un'abitazione dove stare purtroppo non ce l'ha, non ha una famiglia a cui dover fare i regali, non può ideare chissà cosa per i cenoni. A queste persone bisognose, ai senza tetto, vorremmo destinare i soldi raccolti tramite l'associazione che individueremo a breve». Il gioco a premi entrerà nel vivo a Capodanno e si concretizzerà nell'estrazione a premi prevista per il 12 gennaio.

Quella promossa dalle due ragazze lecchesi è una solidarietà che nasce - e ora raddoppia - sui social. «In tanti nei giorni scorsi ci hanno scritto per complimentarsi del risultato raggiunto tutti insieme con la raccolta dei dispositivi informatici poi consegnati agli interessati grazie alla collaborazione della Croce Rossa - aggiunge Michela - Alcuni non hanno fatto in tempo a partecipare con una donazione e subito ci hanno chiesto se potevano contribuire ora in qualche modo. Allora abbiamo pensato a questa nuova iniziativa del regalo riciclato e solidale. Intanto ringraziamo tutti: ci scalda il cuore sapere che ci sono persone attente agli altri, pronti a contribuire anche in modo così spontaneo e senza conoscerci direttamente».

I "Lampioni Soffusi"

Michela Marincola (residente a Calolziocorte) e Patrizia Esposito (di Belledo), hanno illustrato nei dettagli l'iniziativa da poco terminata e quella che entrarà presto nel vivo sulla pagina Facebook chiamata "Lampioni soffusi", creata da loro stesse per alimentare questa solidarietà natalizia in un anno difficile segnato dal covid. Per sapere nei dettagli come aderire clicca qui oppure scrivi una mail a lampionisoffusi@gmail.com

