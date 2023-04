Safety car: prevenzione e sicurezza stradale in pista a Valma Street Block

Safety car approda anche alla manifestazione Valma Street Block di Valmadrera, grazie a una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, gli organizzatori dell'evento e gli operatori del progetto. L'iniziativa Safety car coinvolge tutto il territorio dell’Ambito di Lecco, soggetto capofila in partnership con l'impresa sociale Girasole e finanziato dal dipartimento Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Molti sono stati i giovani coinvolti dagli operatori Canali Serena e Rotunno Prospero che, con una serie di attività divertenti, hanno trattato il tema dell'incidentalità stradale correlata a uso e abuso di sostanze e alcool. Prevenzione, sicurezza alla guida e rispetto delle normative del codice della strada sono dunque le parole d'ordine di Safety car.

"È molto importante investire sulla prevenzione per limitare la diffusione del consumo di alcol e sostanze quando ci si mette alla guida, un fenomeno purtroppo in crescita continua tra i giovani" - afferma Serena, educatrice e referente dei comuni del Polo Lago - Il progetto Safety car ci consente di coinvolgere in modo capillare i giovani del territorio lecchese anche grazie alla collaborazione con le realtà che già si interfacciano con loro. Poter essere presenti nei luoghi frequentati per divertirsi e consumare alcolici è un’occasione per poterli aiutare a riflettere anche in modo ludico e giocoso".

Gli educatori hanno proposto ai partecipanti, oltre a uno spazio di confronto e informazione, un percorso da svolgere con gli occhiali alcolvista, che simulano la percezione in stato di ebbrezza. Ai presenti sono stati distribuiti durante la serata gli etilometri monouso come dispositivo di prevenzione per evitare di mettersi alla guida con un tasso alcolemico non adeguato. "Un ringraziamento speciale - ha commentato il sindaco Antonio Rusconi - va agli organizzatori della manifestazione, Luca Brivio, il Cai e l'Osa di Valmadrera. E poi ancora agli assessori Marcello Butti e Rita Bosisio, e ai 350 climbers iscritti che si sono sfidati sui muri e le pareti degli edifici pubblici di Valmadrera".