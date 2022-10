Una raccolta firme per il complesso di San Michele, Luogo del cuore Fai

Al via una raccolta di firme per salvaguardare e valorizzare il complesso di San Michele a Torre De' Busi. La famiglia del pittore Vittorio Martinelli e l’associazione Vitarte che raggruppa alcuni tra gli allievi del Maestro scomparso prematuramente nel 2019, hanno infatti raccolto l’appello del comitato per la salvaguardia del Plesso Storico di San Michele di Torre dè Busi per collaborare al raggiungimento dell’obiettivo di voti necessari affinché questo Luogo del Cuore FAI possa accedere ai primi indispensabili fondi da destinare al consolidamento e recupero delle opere.

"La salita a San Michele si snoda in un paesaggio fuori dal tempo ed è accompagnata dalle quattordici cappelle di una Via Crucis antichissima, restaurata nel 1993 per volere del gruppo Alpini e della locale Pro loco - spiegano i promotori dell'iniziativa - E fu allora proprio il Maestro Vittorio Martinelli ad affrescare 9 delle 14 cappelle. Ora la Via Crucis, come il resto del complesso, è in parte interrotta da uno smottamento di terreno e richiederebbe un lavoro di restauro conservativo. La raccolta firme I Luoghi del Cuore FAI per il Plesso Storico di San Michele di Torre de Busi è il primo step da raggiungere entro dicembre".

Ma la famiglia del Maestro Martinelli, dopo un sopralluogo a San Michele accompagnati dagli “angeli custodi” del luogo, Parroco, Alpini e volontari della Pro loco in testa, ha dato loro disponibilità per organizzare il prossimo anno una esposizione di alcuni dipinti del Maestro nell’Oratorio del complesso.

L’Associazione Vitarte, presente al sopralluogo, oltre ad essersi impegnata a promuovere in queste settimane tra i suoi iscritti la raccolta firme, già pensa per il 2023 ad un evento per contribuire concretamente alla salvaguardia di questo luogo magico che aveva incantato e visto impegnato il pittore lecchese.

Come votare

È possibile votare su scheda cartacea presso l’Associazione Vitarte in Vicolo del Torchio (aperto mercoledì sera dalle ore 20.00 alle 22.00) o contattando gli artisti del gruppo. Sul sito FAI, previa registrazione a My FAI (senza impegni di iscrizione), selezionando i Luoghi del Cuore e cercando Plesso Storico di San Michele - Torre de Busi. (Clicca qui per accedere al sito)

Vittorio Martinelli e la sua arte

Vittorio Martinelli (Lecco 1945-2019) - ha dedicato la sua vita, oltre 50 anni - alla pittura. Inimitabili i sui dipinti tra i quali quelli manzoniani e lacustri. Lecco, Pescarenico e il Resegone fu anche il soggetto commissionato al Maestro dal Comune di Lecco per l’omaggio al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2003. Negli anni Sessanta il suo lavoro verista diviene più di ricerca e concettuale per poi tornare nell’ultimo ventennio ad un realismo finissimo. Molti anche i soggetti sacri, su tela ma anche opere in cappelle che punteggiano il territorio. Pari passione l’ha dedicata nei decenni ai suoi molti allievi, negli ultimi anni proprio in Vicolo del Torchio a Lecco.

L'associazione Vitarte

Vitarte - Associazione artisti Vicolo del Torchio - Lecco: costituita da un gruppo di allievi del Maestro Martinelli nel 2019, subito dopo la sua scomparsa, ha al primo punto dei sui obiettivi statutari quello di "Ricordare, attraverso proprie iniziative, la figura, gli insegnamenti, lo spirito e le opere del Maestro Vittorio Martinelli" e tra gli altri "Valorizzare, attraverso le proprie iniziative, le opere di interesse artistico e storico a livello locale e nazionale, esaltandone anche i costumi, gli usi e le tradizioni al fine di diffonderne la conoscenza in ambito regionale, nazionale e internazionale".