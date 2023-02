Corso sul mondo digitale: consegnati gli attestati agli studenti del Parini

Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione il corso "Il mondo digitale: come gestire un brand aziendale a 360°". Il progetto di orientamento e formazione è stato elaborato da Confcommercio Lecco e proposto, in questa prima edizione, agli studenti dell'istituto Parini di Lecco guidato dalla dirigente Raffaella Crimella. I 23 alunni di IV e V che hanno accolto la proposta hanno svolto le lezioni, suddivisi in due gruppi, da novembre a febbraio.

Il gruppo del martedì era formato da Giulia Arias, Stefano Bertarini, Sofia Gianola, Redon Giergij, Thathsara Sri Shahindu Jayasuriya, Mendi Kotrri, Irene Monaco, Valentina Moscato, Samuele Orsanigo, Federica Polvara, Valeria Sacchi, mentre quello del giovedì da Michela Baruffaldi, Maddalena Bongiorno, Marica Furiosi, Giulia Ganassa, Angelo Giannotta, Matteo Mandaglio, Morena Melesi, Kevin Memishaj, Giacomo Panza, Andrea Regazzoni, Gioele Rota, Maria Todeschini.

Il corso, svoltosi presso l'aula informatica dell'associazione di piazza Garibaldi 4 a Lecco, si è sviluppato su 36 ore ed è stato tenuto da docenti formatori della società Adv (consulente digitale di Confcommercio Lecco e dei suoi associati). I ragazzi hanno imparato a usare gli strumenti del web in modo professionale scoprendo così il mondo della comunicazione aziendale: dai programmi di grafica ai siti, dai motori di ricerca all'email marketing.

Al tavolo, in occasione della conferenza stampa finale, erano presenti il presidente del Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco), Angelo Belgeri, la docente dell'istituto Parini Elena Tanzi e il titolare della società Adv, Riccardo Sala. Presenti in sala anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva, e la responsabile dell'ufficio formazione Chiara Silverij.

"Volevamo darvi l'opportunità di partecipare a qualcosa che appartiene al mondo delle imprese e mettere a vostra disposizione i docenti e i formatori che utilizziamo noi come Confcommercio Lecco - ha spiegato Belgeri, che è anche vicepresidente di Confcommercio Lecco - Una formazione diversa rispetto a quella che 'incontrate' a scuola, con obiettivi e modalità distinti. Il Parini è stata la prima scuola a cui abbiamo fatto la proposta e subito abbiamo esaurito i posti a disposizione: vuol dire che l'offerta rispondeva alle vostre esigenze e questo ci fa piacere. Vorremmo potere estendere in futuro questa proposta anche ad altre scuole".