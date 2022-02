Rinnovo della carta d'identità e non solo: a Lecco tanti servizi del Comune sono online

Rinnovo della carta d'identità. Cambio di residenza. Dichiarazioni e richieste varie. Sono 19 i servizi online messi in piedi dal Comune di Lecco durante il 2021. Vi si può accedere attraverso il portale delle istanze online messo a punto durante lo scorso anno solare. Tra i servizi messi in piedi nel processo di digitalizzazione figurano anche il rinnovato Lecco Partecipa Click per le segnalazioni, le consulenze gratuite (anche in presenza) e l'invio delle lettere ai nuovi nati e per ricordare l'imminente scadenza della Cie.

Comune di Lecco: i servizi online

Nel 2021, il Comune di Lecco ha introdotto 19 nuovi servizi online, in via d’implementazione:

Richiesta uso temporaneo sale civiche

Richiesta installazione targhe

Comunicazione artisti di strada

Comunicazione rinuncia orti

Domanda per assegnazione area orticoltura

Domanda di partecipazione concorso e selezione

Domanda di contributi bando ripartenza

Richiesta installazione tende e parasole

Richiesta concessione temporanea occupazione suolo pubblico

Richiesta concessione occasionale

Dichiarazione corretta apposizione segnaletica

Richiesta occupazione suolo pubblico gazebo e/o banchetti

Richiesta di rilascio rapporto-relazione incidente stradale

Domanda di iscrizione o cancellazione albo presidenti di seggio

Domanda di iscrizione o cancellazione all'albo dei giudici popolari

Domanda di iscrizione o cancellazione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale

Comunicazione messa in esercizio ascensore-montacarichi

Domanda di contributi bando ristori covid

Domanda di iscrizione al centro ricreativo diurno estivo

Portale delle istanze online: https://lecco.comune-online.it/web/home

Con l’introduzione dello sportello telematico polifunzionale è possibile presentare online tutte le pratiche, in qualsiasi momento e senza la necessità di recarsi personalmente presso il Comune.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Lecco è anche tra i primi 30 Comuni in Italia che hanno introdotto la sperimentazione del cambio di residenza online, oltre a essere stato tra i Comuni capofila della sperimentazione dell'ANPR, che consente di effettuare online le pratiche di:

Nascita

Matrimonio

Cittadinanza

Esistenza in vita

Residenza

Residenza AIRE

Stato civile

Stato di famiglia

Stato di famiglia e di stato civile

Residenza in convivenza

Stato di famiglia AIRE

Stato di famiglia con rapporti di parentela

Stato libero

Unione civile

Contratto di convivenza

Lecco Partecipa Click

Le principali modifiche apportate:

Nuova suddivisione delle aree tematiche delle segnalazioni

Migliore compatibilità d’uso con i dispositivi mobili

Restyling dell’interfaccia grafica

Possibilità di ricercare le segnalazioni per anno

Possibilità di agganciare la posizione geografica allo stradario comunale e quindi al rione cittadino in cui si rileva il problema segnalato

Miglioramento delle funzioni di protezione dati personali

Sito internet comunale

In fase di revisione per semplificare l’accesso diretto ai servizi online.

Consulenze Gratuite

Il Comune offre una serie di consulenze gratuite, svolte sia in presenza sia da remoto:

Consulenze notarili

Consulenze condominiale

Sportello informativo amianto

Mediazione familiare

Prevenzione del sovraindebitamento

Disposizioni anticipate di trattamento

Urgenza psicologica

Energia sostenibile

Rinnovo carta d’identità

Promemoria 4 mesi prima della scadenza con indicazioni per prenotazione, tempi d’attesa, informazioni sulla donazione degli organi e sulla spedizione del nuovo documento al domicilio.

Nuovi nati