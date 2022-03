Sharon, modella e ambulante. E ora tenta la via del cinema

"Se vuoi puoi...Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali... vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca priva di applausi..." Queste le parole postate sui propri canali social da Sharon Cimino, residenta ad Abbadia Lariana, dopo aver superato le prove finale del corso di recitazione che le permetterà ancora più a pieno titolo al mondo dello spettacolo e del cinema.

Dalle sfilate di moda a cui la abbadiense ha sempre partecipato ottenendo ottimi piazzamenti e risultati - senza dimenticare la partecipazione alcuni anni fa a Miss Italia - a questo ultimo gradino in ordine di tempo che le aprirà le porte della settima arte.

Sharon ha già un lavoro che la impegna parecchio, lo svolge con impegno e dedizione, tra levatacce mattutine e (quando il tempo è poco clemente) l'esposizione alle intemperie atmosferiche. Lei è l'ambulante sorridente e disponibile che trovi con il suo stand di abbigliamento, in diversi mercati settimanali da Sondrio a Como, passando per Lecco e altre località.

Il suo carattere determinato e non per nulla intriso di quella esternazione “io sono una modella”, la rende vicina alla gente, e fa di lei la ragazza della porta accanto che dal pianerottolo di casa alle piazze dove espone il suo stand chiamato “La boutique di Sharon”, è costantemente a rapportarsi con le persone con cortesia e professionalità.

Ora questo nuovo gradino, l'attestato di recitazione appunto, che si aggiunge a quella salita verso una popolarità alla quale Sharon ha comunque sempre saputo dare il giusto peso, quello di una persona che sa sognare e vivere allo stesso tempo con i piedi ben saldi a terra. "Quando vivi, fai quello che ti dice il cuore...” quindi Sharon vai dove ti porta il tuo istinto, convinti che se il cinema ti vorrà coinvolgere nella sua magia, gli applausi arruveranno. Il tuo pubblico, quello semplice, e genuino di tutte le mattine è già seduto in prima fila.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)