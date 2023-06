A Lecco torna lo Shopping di sera con 7 appuntamenti

Ventiduesima edizione per Shopping di Sera Lecco, l'iniziativa coordinata da Confcommercio per unire le forze dei singoli commercianti della città in occasione delle aperture dei negozi il giovedì in orario serale. Quest'anno saranno sette gli appuntamenti in calendario: si parte giovedì 15 giugno proseguendo poi fino al 27 luglio.

"Anche per il 2023 Shopping di Sera rappresenta una opportunità per i commercianti di Lecco, per i residenti che vogliono godersi la città e per i turisti che visiteranno il capoluogo - sottolinea Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco - Questa iniziativa permette di proporre un'apertura coordinata dei negozi e di offrire un'immagine attrattiva e viva della nostra città. Come nelle altre edizioni ci aspettiamo un'atmosfera unica per questi giovedì di Shopping di Sera".

Il materiale informativo (locandine e volantini) è stato distribuito nei negozi che hanno aderito, così come sono in partenza le iniziative relative alla campagna di comunicazione (dalle affissioni al camion vela, passando per altre promozioni previste). Sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco. Ecco le attività aderenti.