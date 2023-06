A Olginate il festival degli artisti di strada

Un evento per grandi e bambini con giochi, artisti di strada, musica e colori. Torna a Olginate "Qua e là per piazze e cortili", una delle manifestazioni più apprezzate e seguite del territorio, che l'hanno scorso richiamò un numeroso pubblico nelle vie centrale del paese. Questa volta l'appuntamento è per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno.

Venerdì si inizierà alle ore 20.45: i primi spettacoli verranno proposti in concomitanza con le premiazioni del piedibus. Sabato 10 si inizierà invece alle 14.30 con l'apertura del percorso ludico interattivo, i laboratori, lo show dei burattini, l'apertura del punto ristoro alle 18, per poi arrivare al momento clou dalle ore 21 con gli spettacoli sulle gradinate della chiesa e la musica dal vivo.

Domenica 11 si inizierà già in tarda mattinata, per poi proseguire con gli spettacoli no stop degli artisti di strada sul lungolago e il gran finale alle 21 con le esibizioni degli acrobati e la danza col fuoco in piazza Marchesi D'Adda. L'evento è promosso da Comune, Pro loco e associazioni con il contributo di Fondazione Cariplo.