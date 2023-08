Nuovo servizio di Silea aiuta i cittadini non vedenti a ritirare i sacchi

Silea viene incontro alle persone non vedenti. A partire dal mese di settembre, questa fascia di cittadini avrà a disposizione un nuovo servizio dedicato che, da remoto, guiderà l'utente al ritiro dei sacchi da tutti i distributori automatici Silea sul territorio.

I cittadini con disabilità visiva dovranno presentare la richiesta di abilitazione al proprio comune di residenza: riceveranno quindi un apposito codice identificativo personale e le istruzioni per contattare il centralino dedicato attraverso il quale un operatore, al momento del ritiro dei sacchi, fornirà l'assistenza necessaria.

"Abbiamo attivato questo supporto dedicato per garantire servizi efficaci e inclusivi. Il network dei distributori automatici di sacchi è in continua espansione non solo per quanto riguarda il numero degli erogatori posizionati sul territorio - oggi quasi una sessantina - ma anche dal punto di vista dell'ampliamento delle funzionalità previste, con particolare attenzione agli aspetti sociali e alle diverse esigenze personali e familiari" sottolinea la presidente di Silea, Francesca Rota.

Primo tassello di un percorso

Il nuovo sistema di assistenza da remoto per persone con disabilità visive non è che un primo importante tassello in questa direzione. Progressivamente tutti i distributori saranno abilitati all'erogazione - già sperimentata in alcuni comuni pilota - dei sacchi azzurri (destinati a pannolini e ausiliari assorbenti) così da favorire le famiglie con bambini e/o specifiche necessità sanitarie. Nel 2024 le funzionalità dei distributori saranno ulteriormente potenziate per rispondere anche alle esigenze dei cittadini con disabilità motorie.