I soldi delle Olimpiadi per eliminare i passaggi a livello e potenziale le stazioni di Mandello e Lierna

Il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2020 che indica le opere da realizzare per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, prevede risorse per due linee di intervento che concorreranno a velocizzare e dare regolarità ai servizi sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e sulla tratta a semplice binario Colico-Sondrio-Tirano: 66 milioni di euro destinati alla soppressione dei passaggi a livello interferenti con la Ss38 e 30 milioni di euro destinati per la realizzazione di quattro nuove sedi di incrocio a Mandello Lario, Lierna, Ardenno e S. Pietro Berbenno. Da subito si è costituito il Gruppo di Lavoro formato da Regione, Provincia di Sondrio, Rfi e Anas per raccogliere dal territorio le esigenze di mobilità locale, in corrispondenza dei passaggi a livello più critici da chiudere e avviare la progettazione delle soluzioni condivise con gli enti. Il gruppo di lavoro ha agito seguendo linee guida per trovare soluzioni che consentono di migliorare in termini di percorrenza il collegamento Milano-Tirano, coerentemente con il finanziamento interministeriale.

Da subito è partita una serie di interlocuzioni con il territorio, quindi tra sindaci, Provincia, Regione, Rfi e Anas, e dopo mesi di lavoro si è arrivati a definire i singoli interventi. Sono stati individuati 16 passaggi a livello che saranno soppressi: l'attraversamento della ferrovia sarà consentito attraverso la realizzazione di sottopassi o sopraelevate. L'importo complessivo ammonta a circa 77,6 milioni di euro e la Regione si sta attivando con Rfi presso il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile per il reperimento delle risorse eccedenti i 66 milioni disponibili.

“Risolviamo criticità annose”

"L'intervento per l'eliminazione dei passaggi a livello - ha spiegato l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi - è di straordinaria importanza per efficientare la mobilità nel suo complesso. Cancellare l'interferenza tra ferrovia e strada significa da un lato migliorare i collegamenti viabilistici all'interno dei territori e dall'altro contare su una maggiore regolarità e sicurezza del servizio ferroviario, proprio perché si elimina la variante legata ai guasti, agli incidenti o ai malfunzionamenti che possono riguardare i passaggi a livello. Le Olimpiadi ci consentono di avere a disposizione risorse da investire per opere infrastrutturali che andranno a risolvere criticità annose, come appunto la presenza dei passaggi a livello lungo la ferrovia".

Soddisfatto l'assessore regionale a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, secondo il quale "è stato fatto un importante lavoro di sintesi con il coinvolgimento di Regione, Rfi, Comuni e Provincia di Sondrio. La sostituzione dei passaggi a livello con sottopassaggi o sopraelevate potranno maggiormente concorrere non solo ad abbattere i tempi di percorrenza e aumentare la regolarità del servizio ferroviario per la Valtellina, ma anche alla messa in sicurezza delle intersezioni ferro-strada".

"Tra i vari interventi - continua l'assessore - la costruzione del ponte in località San Giacomo che consentirà quindi l'accesso, in sicurezza, sulla statale ai residenti nonostante la soppressione dell'attuale semaforo che spesso, soprattutto nei momenti di massimo esodo, è diventato un punto nevralgico". "Abbiamo messo - conclude l'assessore alla Montagna - un punto importante per la realizzazione di questo progetto e di tutte le sue finalità ora dobbiamo correre e continuare a giocare di squadra per terminare tutti i lavori entro l'appuntamento olimpico del 2026".

I passaggi a livello che saranno eliminati: