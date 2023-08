Sagre, amicizia e tradizioni: tutti pazzi per la raviolata

Torna "La raviolata" di Somana a Mandello del Lario. Un evento annuale sempre molto atteso e partecipato che insieme al contesto gastronomico e aggregativo, si collega ad un momento religioso importante della comunità rionale mandellese: celebrazione della Festa Patronale di Sant'Abbondio. L'iniziativa sta andando in scena in questo ultimo weekend di agosto: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.

Domani, domenica 27, verrà celebrata la messa solenne alle ore 10.30. Spazio poi da mezzogiorno alle degustazioni dei ravioli, accompagnata dalla musica diffusa nell'area del campo sportivo dove è allestita la tensostruttura che ospita lo spazio ristorazione. Il Santo a cui la chiesa è dedicata è lo stesso eletto a protezione della diocesi comasca nella quale la comunità di Somana è inserita. Piccola nei numeri di abitanti, ma viva a livello partecipativo grazie all'impegno di tanti amici che, indossata la t-shirt azzurra e il grembiulino, stanno dando il meglio di sè impegnati tra la cucina e il servizio ai tavoli.

Un bel team - di giovani e non solo - impegnati a portare avanti un evento che nel passato fu sostenuto dai nonni e dai genitori. Sul volto di questi ragazzi il sorriso, unitamente al desiderio d'esserci portando il loro personale contributo nel mantenimento delle più sane e apprezzate tradizioni. La festa patronale e la raviolata sono organizzate dalla parrocchia di Somana e patrocinate dal comune di Mandello e si terranno anche in caso di pioggia, con apertura del servizio cucina dalle ore 19 (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)