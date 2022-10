Teleriscaldamento, a Valmadrera partono i lavori dell'impianto

Inizia l'era del teleriscaldamento. Lunedì 10 ottobre a Valmadrera, in via XXV Aprile, comincerà la posa della rete della discussa rete. I lavori, che inizieranno al mattino, sono stati concertati con gli uffici tecnici di riferimento dell’Amministrazione comunale locale, che hanno disposto il senso unico alternato gestito con semafori di cantiere in quel tratto di strada compreso tra via Chiari e la rotatoria con via Casnedi e via Santa Vecchia. Il progetto è stato messo in campo da Acinque Energy Greenway, la società ad hoc costituita dal gruppo Acinque - nuova denominazione di Acsm Agam - e da Silea.

La dorsale di distribuzione, estesa 16 chilometri, servirà anche i comuni di Lecco e di Malgrate e, secondo le previsioni, potrà a regime riscaldare un primo gruppo di abitazioni di 20mila abitanti, oltre a enti e servizi pubblici. “L’iniziativa è molto attesa nel comprensorio e mette a terra un marcato valore ambientale: il servizio, in un momento in cui sono prioritari i temi dell’autonomia energetica e delle sorgenti alternative, sarà infatti alimentato in gran parte dal recupero di fonti energetiche già disponibili sul territorio, che altrimenti verrebbero disperse in atmosfera, dall’utilizzo della cogenerazione ad alto rendimento e, a tendere, integralmente da fonti rinnovabili”, si legge in una nota congiunta diffusa da Acinque e Comune.

Conclusi i lavori alla rete idrica

Nel frattempo sono terminati gli interventi di sostituzione della rete idrica e relativi alla separazione rete fognatura nera nelle vie Parini, Cavour e Fatebenefratelli in città. Dal valore economico di 160mila euro, avevano preso il via ad aprile, comportando anche il rifacimento di tutti gli allacciamenti alle abitazioni private e la posa di nuovi idranti.

La separazione della rete fognaria ha permesso la dismissione dello scolmatore di piena in via Fatebenefratelli, “consentendo inoltre il miglioramento della situazione idrica e garantendo un’adeguata portata alle abitazioni della zona, aumentando quindi l’affidabilità della rete. Con l’occasione, la società LeReti ha effettuato il rinnovo della rete di distribuzione gas nelle medesime vie; l’asfaltatura definitiva e il ripristino dei luoghi sono previsti a partire dalla prossima primavera al fine di permettere un buon assestamento del terreno”, spiega l'amministrazione valmadrerese.