"La corrida: mamme allo sbaraglio", lo show degli asili per la Festa della Mamma

L'originale iniziativa delle educatrici delle paritarie di Vercurago, Carenno e San Gottardo ha coinvolto anche i sacerdoti. E i bimbi ballano da casa collegati via web

Un augurio speciale e senza dubbio originale in occasione della Festa della Mamma. Le educatrici delle scuole dell'infanzia paritarie di Vercurago, San Gottardo (Torre De' Busi) e Carenno hanno organizzato lo show dal titolo emblematico "La corrida; mamme allo sbaraglio" coinvolgendo in un video e in una diretta web le mamme e i loro bambini che hanno ballato e cantato da casa.

Al gioco hanno partecipato anche i parroci monsignor Angelo Riva, don Andrea Pirletti e don Daniele Plebani cantando la celebre "Mamma" di Beniamino Gigli.

L'idea è stata lanciata da Paola Arrigoni, contenta per la partecipazione. «Una festa senza dubbio divertente e riuscita, che abbiamo mandato in video anche su Youtube - ha commentato Paola - I partecipanti hanno proposto le loro esibizioni, mentre i bambini collegati online da casa ballavano e cantavano con noi seguendo i nostri passi e parole. Da parte del personale degli asili ancora un sentito augurio a tutte le mamme per la loro festa».

Gallery