Valmadrera festeggia l'alpino Virginio Butti

Alpini di Valmadrera in festa per un compleanno speciale: i 95 anni di Virginio Butti. Su iniziativa del capogruppo Mario Nasatti nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio, è stato infatti organizzato un gradito momento di festa in sede con tanto di torta e presenza di amici e autorità locali per un abbraccio a Butti, uno dei fondatori del gruppo Ana di Valmadrera.

Tra i presenti il maresciallo Nicolò Farinato e il sindaco Antonio Rusconi che ha ricordato Virginio, coetaneo e parente di suo papà, come una delle persone che hanno sempre affrontato la vita con entusiasmo, oltre al ruolo di volontariato svolto da tanti anni nel Gruppo degli Alpini di Valmadrera.