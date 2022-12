A Valmadrera riparte il piedibus, come funzionerà il servizio

A Valmadrera torna il piedibus. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Rusconi, in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale di Valmadrera, farà ripartire, il prossimo lunedi 9 gennaio, il servizio di piedibus per la scuola primaria Leopardi. "Purtroppo la partenza è stata rimandata a gennaio per problemi relativi alla copertura di tutti i turni previsti dal servizio con i volontari" - fanno sapere gli organizzatori del servizio.

"Quest’anno, dopo aver effettuato un sondaggio tra gli alunni interessati, il piedibus funzionerà con i viaggi di andata di una Linea unica che in base alle indicazioni ottenute partirà dalla piazza Monsignor Citterio per percorrere poi via Rocca, via Volta, via Campogrande, via San Carlo Borromeo ed arrivare alla scuola Primaria Leopardi. Gli alunni possono iscriversi al servizio piedibus compilando e inviando l'apposito modulo presente sul sito internet del Comune".

È ancora possibile dare la disponibilità come accompagnatori volontari. Vi è sempre necessità di volontari per poter magari attivare altre linee. Per questo occorre rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Valmadrera (0341 205.250 - Filippo Perego) o all’Ufficio Segreteria (0341 205 204) e chiedere tutte le informazioni sul servizio.

"L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a coloro che hanno dato la propria disponibilità per dedicare, a titolo completamente gratuito, una piccola parte del proprio tempo a favore dei loro concittadini più piccoli; un grazie che deve provenire anche dai genitori dei bambini iscritti al Piedibus che, grazie al generoso impegno dei volontari, potranno usufruire di questo importante servizio".