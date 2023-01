Piazza gremita per la discesa della Befana dal campanile

La Befana è tornata a Varenna, scendendo dal campanile per la gioia di grandi e bambini. Dopo le festività vissute un po’ in sordina negli anni passati per via dell'emergenza covid e le conseguenti restrizioni, quest'anno la manifestazione dell'Epifania è tornata al completo nel comune del lago, per la gioia soprattutto dei più piccoli.

Dopo la preghiera e la benedizione dei bambini nella chiesa di San Giorgio, in tanti hanno atteso sul sagrato la discesa dell’anziana signora che ha portato tanti dolciumi per tutti. La manifestazione è stata organizzata dall'Amministrazione comunale insieme alla Pro loco e alla sezione Alpini di Varenna.