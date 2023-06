Il respiro e la magia del lago nell'arte di Emanuela

"Il respiro del lago - the breath of the lake". Questo il titolo scelto per la mostra che si aprirà sabato 17 giugno a Varenna, nella chiesa di Santa Marta. Emanuela Fagioli rende così omaggio al suo lago con oltre trenta dipinti a olio in uno stile personale che emoziona. Un realismo onirico, come l'autrice ama definirlo, che ti entra negli occhi e ti chiama a un sentire atemporale e potente.

"Nell'era del digitale e dell'intelligenza artificiale, della massima risoluzione e perfezione della riproduzione di qualsivoglia immagine, i miei paesaggi imperfetti - come dice sorridendo la pittrice - sono espressione della libertà dell'origine che mi e ci abita. Lì dove ogni confine si fa incerto e mutevole, lì dove i simboli e i miti si travasano e mutano e tornano come un'onda sulla riva, lì puoi percepire e vivere il respiro del lago".

La mostra, promossa dalla locale Pro loco con il patrocinio del comune di Varenna, si terrà nella chiesa Santa Marta a Varenna dal 17 al 25 giugno e resterà aperta al pubblico nei seguenti orari: dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. L'ingresso è libero.