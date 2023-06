Vittorio Sgarbi torna a Villa Monastero: parlerà di "Canova e la bella amata"

Dopo le visite ai tesori artistici dell'Alto Lago dell'estate 2020, Sgarbi torna a Varenna. Lunedì 19 giugno alle ore 20.30 la Provincia di Lecco proporrà infatti nella sala Fermi di Villa Monastero, la conferenza "Canova e la bella amata", tenuta dal professor Vittorio Sgarbi, che tornerà così nella storica dimora dove aveva aveva apprezzato la casa museo e il giardino botanico. Ispirandosi al volume pubblicato per "La nave di Teseo", lo studioso illustrerà la figura di Antonio Canova, di cui lo scorso anno si è celebrato il bicentenario della morte (1757-1822).

Verrà messa in luce la presenza di un elemento decorativo che orna un cassettone del Salottino Mornico, ispirato alla scultura di Canova e tratto dalle stele Mellerio che si conservavano nella Villa Gernetto di Lesmo in Brianza, recentemente esposte nel Museo Gypsotheca di Possagno in occasione di questo importante anniversario.

"Si tratta di un’iniziativa di grande valore storico e artistico, che arricchisce ancora di più il calendario culturale di Villa Monastero - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere delegata a Beni culturali e Turismo, Fiorenza Albani - Siamo davvero felici di accogliere nuovamente a Villa Monastero il professor Vittorio Sgarbi, eccellente oratore, che renderà omaggio al massimo esponente del Neoclassicismo".

Prenotazione obbligatoria, i contatti

I posti sono limitati, con prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno; è necessario acquistare online il biglietto di ingresso al giardino botanico e alla casa museo. Il programma dell'evento prevede per le ore 19.30 un drink di benvenuto al bistrot di Villa Monastero, seguito dalle ore 20.30 alle 21.30 dalla conferenza di Sgarbi in sala Fermi. Per ulteriori informazioni: telefono 0341 295450, mail villa.monastero@provincia.lecco.it e sito internet: www.villamonastero.eu