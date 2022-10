Rientra a casa e trova una volpe sul divano: ricoverata a Calolzio

Entrare in soggiorno e trovare una volpe sul divano non è una cosa comune. L'animale, probabilmente di giovane età, guardava la padrona di casa con gli occhi sgranati e bisognosi di aiuto. Si vedeva che l'animale non stava bene. Succede ad Albiate; protagonista una signora che nella prime ore della mattina di oggi, martedì 18 ottobre, ha allertato Said Beid il pet detective di Villasanta famoso in Italia (ma non solo) per la sua capacità di recuperare gli animali feriti o in fuga.

E quella volpe aveva solo bisogno di aiuto. "La piccolina da qualche giorno si spostava dal divano al giardino della casa signora - racconta Said ai colleghi di MonzaToday -. Se ne stava tranquilla a prendere il sole. Dalle foto che la donna mi ha inviato chiedendo il mio intervento ho visto subito che si trattava di un animale debole e bisognoso di cure".

Said con la volpe

Said si è recato nell'abitazione della donna vestito con la mimetica, cercando così di attirare l'attenzione della volpe che nel frattempo si era nascosta tra i rovi. "Ho atteso diverse ore poi la piccolina è uscita e si è avvicinata - continua -. Mi ha fatto tantissima tenerezza: mi guardava come per chiedermi aiuto. Pelle e ossa, il pelo quasi inesistente e poi gli occhi pieni di pus".

Dopo aver preso le precauzione del caso Said è riuscito a recuperare l'animale e a metterlo in una gabbia per poi trasferirlo personalmente nella tarda mattinata al Cras Stella del Nord, il Centro di recupero degli animali selvatici a Caloziocorte in provincia di Lecco dove i volontari e i veterinari faranno di tutto per salvare l'animale. "Mi auguro che la volpe si salvi - conclude -. Mi ha fatto un'estrema tenerezza. Gli animali parlano con gli occhi e io ho percepito, quando l'ho presa in braccio, che stesse aspettando solo qualcuno che la aiutasse".