Tutti pazzi per lo yoga sulla piattaforma del lungolago

Dopo il successo delle edizioni 2021 e 2022, torna anche quest’anno il progetto UrbanYogis Outdoor promosso dalla scuola lecchese Yoga Nilaya in collaborazione con il comune di Lecco, che propone lezioni di yoga all’aperto, sulla piattaforma a lago di Riva Martiri delle Foibe.

La natura circostante, il silenzio delle prime ore del mattino, uno spazio intimo ma comunque immerso nel cuore della città creano la cornice perfetta per una pratica unica e suggestiva, che fin dal primo appuntamento di ieri mattina, martedì 20 giugno, ha raccolto un ottimo riscontro con ben 37 partecipanti.

I prossimi appuntamenti

I prossimi eventi del martedì mattina, dalle 6.30 alle 7.30, si svolgeranno il 4 luglio, il 18 luglio e il 1° agosto con Valentina Castelnuovo, che propone una pratica dinamica ma accessibile a tutti, dal ritmo coinvolgente e ideale per iniziare la giornata.

A questi appuntamenti si aggiungono le lezioni del giovedì sera (19.30 - 20.30) che si terranno il 22 e 29 giugno, il 13 e il 27 luglio con Francesca Riva, con cui sarà possibile fare una pratica fluida, distensiva, ideale per concludere la giornata. Le lezioni sono gratuite e aperte a tutti, anche ai neofiti dello yoga. Servono tappetino, abbigliamento comodo e una sciarpa, un telo oppure una coperta leggera.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail info@yoganilaya.it o tramite i contatti presenti sul sito www.yoganilaya.it. In caso di maltempo ci sarà la possibilità di fare la lezione, sempre gratuitamente, nello studio Nilaya, in via Fiumicella 25 a Lecco. Yoga Nilaya è una scuola di Ashtanga Yoga fondata da Valentina Castelnuovo nel gennaio 2019 e che offre corsi tutti i giorni, compreso il sabato mattina e una domenica al mese.