Elezioni politiche 25 settembre 2022, urne aperte anche nel Lecchese

Seggi aperti alle urne anche nel territorio lecchese per le Politiche 2022. Si vota dalle ore 7 alle 23 di domenica 25 settembre, dopo di che inizierà lo spoglio elettorale.

Si provvede al rinnovo di Camera e Senato prima della fine naturale della legislatura, a causa delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e del suo Governo, che ha generato lo scioglimento delle Camere su provvedimento del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

La scheda elettorale

Il sistema elettorale per Camera e Senato è il medesimo: misto proporzionale e maggioritario. L'elettore avrà una scheda per la Camera (colore rosa) e una per il Senato (colore giallo), concepite allo stesso modo. Sulla scheda vengono stampati i nomi dei candidati al collegio maggioritario (uninominale) aggregati per coalizioni. Sotto ciascun nome, sono stampati i simboli dei partiti che lo appoggiano con (ciascuno) fino a quattro candidati per il collegio proporzionale (plurinominale).

Come votare

L'elettore dispone di diverse modalità di voto. Se vuole votare soltanto per l'uninominale, gli basterà tracciare una croce sul nome del candidato uninominale prescelto. Se vuole votare anche per il plurinominale, traccerà una croce anche sul simbolo del partito preferito. Tracciando la croce soltanto sul simbolo del partito, il voto si trasferisce automaticamente anche al candidato per l'uninominale. Non c'è voto disgiunto: non si può quindi votare per un candidato all'uninominale e contemporaneamente per un partito che non appoggia quel candidato, ma ne appoggia un altro. In questo caso, la scheda verrà considerata nulla.

I candidati per il Lecchese

Diversi sono i candidati inseriti nei collegi che riguardano il territorio lecchese: alcuni sono direttamente collegati alla nostra realtà, mentre altri sono stati "calati dall'alto". Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, si votano i candidati inseriti nella circoscrizione elettorale Lombardia 2, collegio plurinominale 02 e collegio uninominale 05. Per quanto concerne il Senato, i nostri rappresentanti saranno eletti dal collegio plurinominale 01 e dal collegio uninominale 02.

Qui la nostra guida completa per conoscere tutti i nomi.

Nel corso della giornata di domenica 25 settembre aggiornamenti continui sull'affluenza nel Lecchese