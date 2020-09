Elezioni a Lecco, ultimo atto prima del silenzio elettorale: le liste raccolgono le forze nel cuore della città

Serata di chiusura per la campagna elettorale a Lecco. Tutte e quattro le compagini in campo chiuderanno la loro lunga corsa a Palazzo Bovara portandosi nel centro della città, nello specifico tra piazza Garibaldi, piazza Cermenati e Lungo Lario Cesare Battisti. Questi gli eventi in programma, riportati in ordine cronologico.

MoVimento Cinque Stelle

In piazza Garibaldi dalle 18, con ospiti il deputato Giovanni Curró, e il consigliere regionale Dario Violi, «daremo nuovamente voce alle nostre idee e ai nostri candidati. Rivitalizziamo la citta grazie a sostenibilità, mobilità e partecipazione. Energia e Coraggio per Lecco».

Appello per Lecco

«È ormai giunto il momento di chiudere la campagna elettorale per le elezioni comunali di Lecco e lo vogliamo fare insieme a tutti i concittadini», spiega la civica. Due i momenti che compongono il programma:

18:30 - 19:30 | Djset di EDMMARO e buffet a cura della Cascina Don Guanella;

19:30 - 20:00 | Damir Ivic condurrà la presentazione di alcuni dei candidati toccando alcuni dei punti presenti nel programma elettorale di Appello per Lecco;

21.00 | Sul battello Dalia, dopo l'incontro in piazza, sarà presente la capogruppo al consiglio regionale dei Civici Lombardi Europeisti Elisabetta Strada.

«Oggi alle ore 18.30, in piazza Cermenati a Lecco, Appello per Lecco incontra gli elettori e i simpatizzanti - spiega la lista -. Verrà offerto un aperitivo attraverso i volontari della cascina Don Guanella e ci saranno interventi di candidati della lista, di esponenti civici e di Corrado Valsecchi. Alle ore 20.30 la festa conclusiva si trasferirà nel quartier generale del battello Dalia, rispettando le misure dei protocolli dettati dall'emergenza sanitaria, che si protrarrà fino a tarda sera. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare».

Centrosinistra

«Vi aspettiamo venerdì 18 settembre, dalle ore 21, in piazza Cermenati per chiudere con noi questa lunga e intensa campagna elettorale iniziata ben sette mesi fa e che ci ha visto tutti protagonisti. In tutti questi mesi abbiamo ascoltato la città e fatto conoscere le nostre idee per una Lecco bella, solidale, sostenibile, grande. Per una città che guardi al futuro con coraggio. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini lecchesi votano per la scelta del sindaco: #CambiamoPasso, facciamolo insieme!».

Centrodestra

«Siamo quasi giunti alla conclusione di questa campagna elettorale, ci terrei a chiudere in bellezza, con tutti voi. Vi aspetto insieme ad Antonio Rossi, Alessio Butti, Daniele Nava e Giancarlo Giorgetti». Appuntamento fissato per le ore 21.00 in piazza Garibaldi con "Lecco 2040: il mio sogno, il nostro progetto".