«Scuole paritarie, il dialogo proseguirà all’interno di un ampio “patto per la comunità educante”»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Gentile Presidente, caro Plinio,

Ti ringrazio per questa tua nota che giunge dopo il nostro comunicato stampa del 13 settembre nel quale siamo intervenuti nuovamente sul tema dell’educazione e delle scuole paritarie proprio a seguito del vostro incontro promosso il 7 settembre scorso (con registrazione presente sulla pagina Facebook della Fondazione Brandolese). In entrambe le occasioni ho tracciato metodi, contenuti e obiettivi di un reciproco impegno volto al sostegno dell’istruzione, degli studenti e delle loro famiglie.

Sarà mia intenzione proseguire in questo proficuo dialogo, certo che ciascuno di noi, nel rispetto dei reciproci ruoli, saprà accompagnare con la dovuta attenzione la continua evoluzione dei bisogni formativi espressi dalla comunità lecchese.

Per questo mi rendo disponibile a valutare non solo i punti che tu esprimi, ma anche eventuali differenti o più sostanziali innovazioni all’interno di un ampio “patto per la comunità educante” aperto a scuole, famiglie, imprese, associazioni, fondazioni, parrocchie. Questo patto sosterrà la cultura, la formazione e l’educazione dei nostri bambini, ragazzi e adolescenti, secondo quel principio di sussidiarietà su cui crediamo si debbano fondare le relazioni nella nostra società.

Cordialmente,

Mauro Gattinoni

Candidato sindaco per Lecco