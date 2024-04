Inaugurata a Lecco Lady V, la barca privata più grande che navigherà sul Lario

"Inaugurata la Lady V, a Lecco, la barca privata più grande che navigherà sul Lario offrendo ai turisti un nuovo servizio di alta gamma". Lo rende noto Mauro Piazza, consigliere regionale lecchese e sottosegretario all'Autonomia della giunta Fontana, che in un post su Facebook ha sottolineato il valore di questa inaugurazione ricordando l'impegno della Regione per il turismo anche nel nostro territorio. Presenti anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni e il vice presidente della provincia, Mattia Micheli.

"Complimenti a Cristian Ponzini per l’iniziativa imprenditoriale e a Cna del Lario e della Brianza per aver colto lo spirito del bando regionale sulle filiere di impresa, con un progetto sul turismo - aggiunge Piazza postando le immagini del taglio del nastro avvenuto ieri, venerdì 6 aprile, nel porticciolo sul lungolago di Lecco - Grazie all’assessore Alessandro Fermi per la sua presenza, che testimonia ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia per la valorizzazione del nostro lago".