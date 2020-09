Elezioni Comunali: a Sueglio eletto Sandro Cariboni, a Esino confermato Pietro Pensa

Tra i Comuni al voto nel Lecchese nella tornata Amministrativa del 20 e 21 settembre 2020 ci sono anche Sueglio, Calco, La Valletta Brianza, Esino Lario.

Sueglio: eletto Sandro Cariboni

A Sueglio la vittoria è ad appannaggio di Sandro Cariboni, ex sindaco di Bellano, candidato di "Sueglio sopra il Sole" che vince nettamente la sfida con Aldo Petilli ("Rifioriamo Sueglio"): 79,73% a 20,27% le percentuali definitive comunicate dal Ministero dell'Interno. Schede nulle 14, bianche 6.

Esino: eletto Pietro Pensa

Pietro Pensa (Stella Alpina) eletto sindaco a Esino Lario, dove era l'unico candidato. Superato lo scoglio del 50% dei votanti (per scongiurare il commissariamento, essendo un'unica lista), Pensa ha raccolto 393 voti ed è stato confermato alla guida del paese. Le schede nulle 36, le bianche 27.

Attesa per i dati relativi agli altri Comuni chiamati alle urne.

I dati definitivi sull'affluenza

Per le Amministrative, il dato finale in provincia di Lecco è il seguente (dati Ministero dell'Interno): 64,41%, molto più alto rispetto al 58,64% delle ultime Amministrative 2019, seppure con soli sette comuni coinvolti. Il capoluogo si attesta al 64,41%, mentre Ballabio fa meglio di tutti con il 72,21%. Sueglio non va oltre il 37,01%.

Alle ore 23 di domenica aveva votato il 50% dei lecchesi coinvolti. All'aggiornamento delle ore 19, il 40,85% degli elettori si era recato alle urne. L'affluenza, alle ore 12, si attestava al 17% in provincia.