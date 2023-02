Elezioni regionali, Ettore Rosato a Lecco e Calolzio a sostegno del Terzo Polo

Stanno sfilando tanti big della politica nazionale alle iniziative organizzate dal Terzo Polo tra città e provincia in vista del voto per le Regionali del 12 e 13 febbraio. Dopo Carlo Calenda e Maria Elena Boschi, ieri è stata la volta di Ettore Rosato, parlamentare in carica che ha rivestito i ruoli di sottosegretario, presidente di Italia Viva e capogruppo alla Camera. A Lecco, nella sede del Terzo Polo, l'incontro Rosato è stato introdotto dal sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi il quale ha sottolineato l'imbarbarimento del dibattito politico e l’ importanza che "una figura nuova per la politica, ma autorevole a livello istituzionale, come Lorenzo Riva possa rappresentare Lecco in Regione Lombardia".

Un tema ripreso anche da Rosato, ricevendo i ringraziamenti di Riva per il sostegno alla cadira di Consigliere regionale: "Voglio mettermi all'ascolto e risolvere i problemi, diversamente dalle continue promesse di chi dopo 10 anni da parlamentare o consigliere regionale continua a promettere le stesse cose di allora". Ci sono poi voluti ben 45 minuti per raggiungere Calolziocorte da Lecco "a dimostrazione del grave problema del cantiere della Lecco Bergamo bloccato da un decennio e della necessità di infrastrutture e azioni concrete per il territorio".

In Valle San Martino l'incontro con Ettore Rosato è stato introdotto dall’ex sindaco di Calolziocorte, Cesare Valsecchi, il quale ha parlato dei numerosi problemi da risolvere in città, passando quindi la parola a Eleonora Lavelli, la quale ha illustrato il suo impegno di giovane consigliere comunale di Imbersago e allo stesso Lorenzo Riva. Il parlamentare ha sottolineato come di fronte a un assenteismo dilagante e a un’ estremizzazione sia a Destra che a Sinistra delle forze in campo, sia necessaria "la presenza di una formazione che recuperi il meglio delle forze popolari, liberali e riformiste che non si possono riconoscere nelle polemiche quotidiane tra Destra e Sinistra".