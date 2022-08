Terzo Polo Lecco: presentati i candidati. "Puntiamo su territorio, competenza e sviluppo"

"Territorialità. Competenza. Sviluppo. Questi i cardini di una proposta politica nata per dare risposte concrete ai bisogni del Paese". Questo il messaggio lanciato in occasione della presentazione dei candidati del Terzo Polo alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nel territorio lecchese. Si tratta di Stefano Motta, in lizza al collegio uninominale per la Camera, Giuseppe Conti, in corsa al collegio del Senato, e Luca Perego, candidato al proporzionale.

L'incontro si è tenuto ieri a palazzo Falck alla presenza degli onorevoli Mauro Del Barba e Maria Chiara Gadda. Dopo i saluti iniziali di Giulia Vitali (Italia Viva), Antonio Rusconi (Italia Viva) e Giovanni Sabadini (Azione) alle molte persone giunte in sala, è stato illustrato l’orizzonte politico a cui guarda il Terzo Polo: "Una politica della competenza, aperta a chiunque voglia dare un contributo, che si pone chiaramente nel solco dell’agenda del Governo Draghi. L’obiettivo è quello di dare risalto al programma elettorale calandone i contenuti sul territorio, per rilanciare la competitività attraverso la sostenibilità e valorizzare il ruolo dei giovani e delle donne favorendo l’occupazione e le famiglie".

È toccato quindi ai candidati prendere parola, presentarsi a giornalisti e cittadini. Stefano Motta, già sindaco di Brivio e Calco, vuole "portare in parlamento la competenza e la concretezza del lavoro dei tanti amministratori locali, con una posizione moderata nei toni e pragmatica nei contenuti, in grado di valorizzare le realtà del territorio".

Giuseppe Conti, imprenditore made in Lecco ma dall’animo internazionale, ha rilancia i contenuti di Industria 4.0 voluta dal Governo Renzi e da Carlo Calenda, ricordando come "le innovazioni culturali, sociali ed imprenditoriali del nostro territorio siano parte della nostra cultura".

Luca Perego, infine, ha riportato l’attenzione all’identità europeista della formazione del Terzo Polo, "lontana dal bipopulismo che ha fallito e che vede le altre coalizioni schiacciate agli estremi. La sfida sarà quindi tra una forza profondamente riformista, e distante dalle forze conservatrici della destra e quelle reazionarie (perché contrarie ai cambiamenti) della sinistra".

Tra gli ospiti presenti anche i rappresentanti di CantiereLecco, che sostengono convintamente il Terzo Polo, in quanto "sinonimo di novità e moderazione", e si auspicano che questa formazione possa diventare la casa politica per chi è deluso dalle altre formazioni. Presenti, come già accennato, gli onorevoli Mauro Del Barba e Maria Chiara Gadda, a loro volta candidati.

Nel loro saluto finale, oltre ai riferimenti al lavoro svolto in questi anni in Parlamento, Del Barba e Gadda hanno sottolineato "la forza della squadra lecchese che si presenterà alle elezioni, imbattibile sulla competenza e preparata sui contenuti, e primo seme di un cammino che ci auguriamo possa continuare a lungo".