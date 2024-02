Cesare Colombo candidato di Progetto Valmadrera, crisi con il Pd

Progetto Valmadrera scende in pista per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Dopo aver ottenuto un'emozionante vittoria nel 2019, la civica di area centrosinistra rilancia e candida Cesare Colombo, tra i rappresentanti più esposti della maggioranza. Venerdì 2 febbraio è stata inaugurata la sede di via Roma, 42 alla presenza di sindaco, vice sindaco, assessori, consiglieri, componenti del direttivo di PV e sette sindaci del territorio lecchese, arrivati da Civate, Pescate, Lecco, Oliveto Lario, Galbiate, Malgrate e Garlate. Rusconi ha “ringraziato per il lavoro svolto con questi primi cittadini, con i quali ho ottenuto importanti risultati, frutto di grande collaborazione e stima. Con l'inaugurazione di questa sede possiamo dire di essere pronti per le elezioni di giugno”. Ma in casa Partito Democratico si battono i piedi per l'esclusione dal dialogo.

La coordinatrice Piera Crippa, prima di annunciare la candidatura di Colombo, ha ricordato “l'importanza di avere una propria sede in centro città come luogo di incontro tra amministratori e cittadini. La sera sarà aperta due volte la settimana, in modo che i rappresentanti dell'amministrazione, il sindaco e i componenti di Progetto possano esprimersi su questioni legate al territorio. Chi desidera è libero di entrare, proporre, fare critiche e dare consigli per migliorare la città. Questo può essere un modo avere nuovi spunti da inserire nel programma elettorale. Conosco Cesare dal lontano 1985, quando - entrambi provenienti dal rione Castello di Lecco - ci trasferimmo con le rispettive famiglie ad abitare a Valmadrera. Siamo cresciuti insieme nella realtà oratoriana, ho sempre avuto grande stima e ammirazione avendo la comune passione di svolgere attività nel sociale. Come coordinatrice di PV ha molto apprezzato la serietà e la capacità nell'inserirsi nella politica come servizio ai cittadini”.

“Progetto è nato dall'idea di coinvolgere le associazioni, per credere e realizzare buone cose per i cittadini al di là di uno schieramento di partito. Quindi siamo rimasti una lista civica. Si può far parte di PV perché si crede nel suo programma, non per partito. Ci può essere una preferenza di partito, di uno o più candidati, ma non è vincolante. Ringrazio giunta e gli assessori per il lodevole lavoro svolto; l'essere riusciti a non aumentare tasse e a realizzare molti progetti è stato un buon traguardo. Non mi candido perché posso servire la comunità in vari modi, rimanendo comunque a disposizione per la lista del candidato sindaco. Meritevole il lavoro svolto da Cesare Colombo come coordinatore di PV ecome assessore con delega all'Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile ed Ecologia”.

“Grazie a Piera e ai sindaci, perché nel territorio conta fare rete, ma anche alla famiglia per affiancarlo con pazienza - ha esordito Colombo -. Sono un ingegnere informatico e ho una vita lavorativa nell' ambito dell'innovazione digitale. Fondamentale l'impegno nella pastorale giovanile e familiare, con vari incarichi nella parrocchia. In seguito ho scoperto di avere interesse per la politica come servizio alla comunità. Mi candido per svolgere un percorso di servizio alla comunità di Valmadrera, la comunità ha dato tanto a me in questi anni e, da qui, nasce il desiderio di restituire il bene che ho ricevuto utilizzando le mie conoscenze e competenze, ma soprattutto dando un servizio. Riconosco il grande lavoro svolto dal sindaco uscente, che ha messo tanti semi per la comunità: dagli alloggi per gli anziani all'asilo nido, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del territorio, anche attraverso il turismo notevolmente cresciuto in questi anni. Progetto Valmadrera è pronto come lista civica e ringrazio il lavoro già attuato da Progetto Giovani per coinvolgere la gioventù di Valmadrera. Sono 3 i suoi punti cardine: umiltà, coraggio di ascoltare e competenze”. Spazio, in chiusura, al saluto dei vari sindaci intervenuti.

Un annuncio che non piace a tutti. Eugenio Carnazza, segretario del circolo del Partito Democratico che comprende Valmadrera, Malgrate e Civate, non va troppo per il sottile: “Le elezioni si avvicinano e il Pd deve rispondere a chi chiede quale sia la sua linea d'azione, tenendo presente che nessuno schieramento di centrosinistra può vincere senza il nostro coinvolgimento. È giusto far sapere che da molti mesi abbiamo preso contatti con Progetto Valmdrera, in previsione della scadenza elettorale, e con il preciso intento di giungere a una proposta politica condivisa di cui sia certa la collocazione di centrosinistra e con un concreto segno di rinnovamento nelle candidature e di condivisione dei programmi. Il Partito Democratico ha dialogato, con paziente riserbo, per la preparazione di una candidatura innovativa alla carica di sindaco e per un programma rivolto al sociale e al territorio. Con l'avvicinarsi delle elezioni, però, non troviamo ancora riscontro da parte di Progetto Valmadrera; ci rammarichiamo ora per il lancio della pur rispettabilissima candidatura a sindaco senza il nostro coinvolgimento, senza risposta alle nostre proposte, all'esigenza di poter contribuire in futuro con la propria voce a un rinnovamento che non sia solo di facciata. Ribadiamo agli elettori e a Progetto Valmadrera: non c'è centrosinistra senza il Partito Democratico. Attendiamo fiduciosi una risposta a questo richiamo che, pur critico verso lo stallo attuale, vuol essere ancora un appello alla responsabilità per costruire davvero un progetto”.

La "base d'asta" è sul tavolo: “Chiediamo politiche sociali, giovanili, e per il volontariato. Limitazione del consumo di suolo e più manutenzione dell'esistente, politiche per la famiglia con maggiore accessibilità (anche in termini di costi) all'asilo comunale. Sviluppo di progetti per l'efficienza energetica e sinergie con i Comuni vicini per liberare risorse utili alla popolazione del territorio. Questi alcuni dei temi che ci stanno a cuore e sui quali chiediamo di poter incidere come forza attiva nella prossima amministrazione”. La crisi rientrerà per tempo?