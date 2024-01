Lecco, elezioni già iniziate? Piazza è "#ilmaurogiusto”

Il nuovo sindaco di Lecco sarà scelto nel 2026. Con due anni di anticipo, sono già iniziate le grandi manovre in vista della prossima tornata elettorale: se dal centrosinistra nulla filtra, dal centrodestra più di qualcosa è invece già arrivato. L'attuale sottosegretario alla presidente di Regione Lombardia, Mauro Piazza, ha aperto alla possibilità di candidarsi per riportare al governo della città capoluogo la propria area di riferimento dopo la bruciante sconfitta del 2020: dopo un primo turno contraddistinto da un vantaggio notevole, Peppino Ciresa venne battuto al ballottaggio da Mauro Gattinoni per solo 31 voti, un vantaggio talmente risicato da portare a un ricorso al Tar. Chiaro è che sul quel fronte della politica lecchese non si vuole correre il rischio di una replica: un candidato forte per vincere subito, al primo turno, quando il centrodestra è storicamente più incisivo.

Mauro Piazza candidato sindaco di Lecco?

Le recenti dichiarazioni di Mauro Piazza hanno aperto al possibile duello con l'attuale primo cittadino Mauro Gattinoni: "Mauro contro Mauro", un remake in salsa lecchese del celebre film "Eva contro Eva" degli Anni Cinquanta. In vari punti strategici della città sono stati posizionati dei cartelloni dall'impaginazione semplice, ma diretta: Piazza è visto come "#ilmaurogiusto" e l'iniziativa rappresenta un invito al sottosegretario, una sorta d'invito da parte degli amici per “spronarlo e, soprattutto, vedere cosa ne pensa la città” della possibilità, come raccolto da LeccoToday.it. Due anni passano in fretta, del resto.