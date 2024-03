Non ci sono più dubbi: sarà Alessandro Leidi a sfidare Cesare Colombo per diventare il nuovo sindaco di Valmadrera. La certezza è legata al fatto che sarà un volto nuovo a ereditare la carica dell'uscente Antonio Rusconi al termine della tornata dell'8 e 9 giugno. Ascolto Valmadrera - supportata da Lega per Salvini Premier, Fratelli d'Italia e Forza Italia - ha annunciato la candidatura di Leidi durante la serata di venerdì 29 marzo: si tratta della seconda dopo quella del 2019 e i cinque anni passati tra i banchi della minoranza da parte dell'imprenditore cittadino. In caso di vittoria avrà Mauro Dell'Oro, tra le anime che hanno dato vita ad Ascolto Valmadrera - nel ruolo di vice sindaco.

Alessandro Leidi candidato a Valmadrera, Dell'Oro il vice

“È con grande soddisfazione che Ascolto Valmadrera annuncia ufficialmente i suoi candidati per la carica di sindaco e vicesindaco: Alessandro Leidi e Mauro Dell'Oro pronti a guidare la Città di Valmadrera verso nuove prospettive e opportunità per la comunità”, si legge nella nota. Alessandro Leidi, 52 anni, imprenditore, titolare di una società storica radicata nel tessuto economico locale, “si distingue per la sua appassionata dedizione al lavoro e la sua instancabile determinazione. La sua capacità di ascolto e la sua comprensione verso le esigenze del prossimo, lo rendono punto di riferimento per la comunità. Con un forte senso del dovere e una piena disponibilità, Alessandro è pronto a mettere in campo la sua energia e le sue competenze a servizio della città. L’esperienza maturata come consigliere nell’attuale consiglio comunale e la riconosciuta professionalità, sono gli elementi determinanti per la sua proposizione come candidato sindaco”.

Mauro Dell'Oro, 42 anni, tecnico specializzato di un’importante società industriale, “inserito e apprezzato nel contesto sociale, è uomo dai profondi valori e dalla ferma convinzione del rispetto delle regole. Da sempre si è speso concretamente per creare un ambiente migliore per le generazioni future. Il suo profondo dovere per gli impegni assunti e la sua capacità di lavorare in squadra sono stati dimostrati nell’attuale ruolo di consigliere, nel quale ha dato prova di piena conoscenza dell’amministrazione comunale e dei suoi meccanismi e regolamenti. L’energia e la passione sono gli elementi chiave che lo rendono un candidato ideale per la carica di vicesindaco”.

“Vogliamo una Valmadrera a colori”

Alessandro e Mauro “guideranno la nuova coalizione Ascolto Valmadrera, nata sulla base di forte spirito civico condiviso e con un riconosciuto sostegno politico. Lavoreranno affiancati da una squadra dinamica e determinata, un gruppo di persone preparato e motivato, scelto per competenze e attitudini, pronto a tradurre le parole in azioni concrete per il bene di tutti i cittadini di Valmadrera. Il sindaco e il vicesindaco proposti rispecchiano una nuova cultura del "fare pratico", del "fare bene" e del "fare per tutti". Ascolto Valmadrera invita tutta la comunità a unirsi per sostenere Alessandro e Mauro che con il loro impegno e la loro squadra porteranno avanti una visione di unità, progresso e sviluppo per una futura Valmadrera migliore e a colori”.