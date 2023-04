In difesa del Barech: Prima Ballabio sostiene Tranquillo Doniselli

Prima Ballabio sostiene Tranquillo Doniselli. L'ufficializzazione dell'endorsement è arrivata in una nota: “Il gruppo è nato per la difesa e il rispetto del territorio di Ballabio come bene comune sacrosanto, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente da difendere e rispettare per il benessere e la qualità di vita dei cittadini che vi abitano e vivono, significa anche anteporre l’interesse della comunità a quello dei partiti, o dei singoli appoggiati dai partiti per imporre progetti impresentabili. La soluzione non è cementificarlo con nuovi insediamenti industriali con il conseguente aumento anche del traffico e Tir dei quali la SS 36 nel tratto Lecco-Ballabio è già fin troppo trafficata. La natura paesaggistica di Ballabio non è diventare zona industriale o quartiere dormitorio, ma residenziale per famiglie, giovani e persone anziane che godano di un habitat naturale circondato da montagne conosciute in tutto il mondo”, spiega il portavoce Italo Thaler.

Il Barech al centro della decisione

La questione è cruciale da mesi e ha fatto cadere la giunta Bussola: “Si tratta di fare delle scelte, che non sono contro le fabbriche e le industrie che danno lavoro, ma che queste vadano collocate nelle zone proprie e definite Industriali, che nulla hanno a che vedere con il pratone del Barech. Prima Ballabio, alla luce di tutto ciò, per non disperdere le proprie forze in una ulteriore lista elettorale, viste le già candidate e/o probabili in essere per un paese di 4.000 abitanti ha deciso di condividere le proposte programmatiche di Ballabio Futura avendo trovato piena sintonia ora anche nella persona di Tranquillo Doniselli candidato sindaco che ha confermato anche la propria visione sulla discussa questione Barech per la difesa dell’ultima area prativa di Ballabio, per la sua natura montana e turistica da sviluppare”.

“Naturalmente la visione di Prima Ballabio non riguarda solo territorio e Barech, ma anche e soprattutto argomenti e idee di sviluppo creativi e di vita quotidiana del paese che Ballabio Futura presenterà, progetti e programmi con i quali ci siamo confrontati e pienamente condivisi per il bene dei cittadini e del paese in cui viviamo. Prima Ballabio continuerà comunque a esistere per la natura per cui è nato, per il suo territorio e per il mantenimento del suo ambiente, fruibile e sicuro per la nostra comunità e il benessere collettivo”.