Un nuovo centrosinistra a Valmadrera? Occhio agli outsider

Alle prossime elezioni comunali di Valmadrera sono state ufficializzate due liste: "Ascolto Valmadrera" e "Progetto Valmadrera". La prima lista, di centro destra (o destra centro come noi riteniamo giusto definirla) è una lista molto lontana dalle nostre idee politiche.

La seconda, adesso che il Partito Democratico ha deciso di farne parte, non si è ancora capito a che titolo e in che misura si collocherebbe nell'area di centro sinistra.

Noi non ci sentiamo rappresentati da nessuna di queste due liste. Siamo molto delusi dalla decisione del Partito Democratico di convergere in Progetto Valmadrera. Eravamo convinti che questa volta il PD Circolo di Valmadrera, finalmente, al fine di attuare politiche riformiste e innovatrici, perseguendo il progresso in campo sociale, politico ed economico, facesse sul serio quando era uscito pubblicamente sostenendo la rottura con Progetto Valmadrera e annunciando la volontà di costituire una lista di centrosinistra. Evidentemente, è mancato il coraggio e non ci convince la motivazione che per responsabilità si è fatto un passo indietro per non far vincere le destre. Non ha senso mettersi insieme contro gli avversari se non ci sono basi programmatiche definite insieme, ci sono posizionamenti a livello sovracomunale che metteranno in crisi Progetto Valmadrera e il Partito Democratico, basti pensare alle prossime elezioni provinciali dato che già alle elezioni di due anni fa Rusconi con la lista "dei civici" consegnò l'amministrazione provinciale al centrodestra. Che nel PD se ne siano dimenticati?

Noi credevamo in quel progetto, noi speravano e speriamo nella comprensione dei cittadini valmadreresi di comprendere quanto fosse necessario interrompere certi modi di fare politica.

Siamo un gruppo di persone progressiste che si sta interrogando su cosa fare alle prossime elezioni, se partecipare con una propria lista con un trasparente, credibile e attuabile programma di centrosinistra.

Girando per Valmadrera, tante persone che si riconoscono nei valori del centrosinistra ci esprimono disagio per le due formazioni messe in campo, non sentendosi assolutamente rappresentati, ci chiedono di proporre un'alternativa. A causa dell'indecisione del PD abbiamo perso tempo prezioso, ciò nonostante ci stiamo ragionando.

Per chi volesse contattarci per informazioni o unirsi nel nostro progetto politico, può scriverci a valmadrerapartecipazione@gmail.com.

Un gruppo di cittadini di centrosinistra