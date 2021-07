Referendum giustizia, l'appello degli amministratori lecchesi che aderiscono

Diversi amministratori del territorio lecchese scendono in campo a sostegno di una Giustizia Giusta. "Ecco il nostro appello a firmare: a Barzio il 4 agosto e a Lecco 5 agosto i gazebo per la raccolta adesioni" - scrivono una cinquantina di esponenti politici, soprattutto di area centrodestra.

"Aderiamo con convinzione e sottoscriviamo i 6 Referendum per una giustizia giusta promossi dalla Lega, Forza Italia e Radicali italiani - si legge in una nota inviata dal Consigliere regionale Mauro Piazza - Nel nostro paese finalmente, dopo anni, il tema della Giustizia è al centro dell’agenda politica. Noi amministratori locali ci sentiamo in dovere di prendere una posizione chiara e netta per sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica lecchese un argomento che, per troppo tempo, ha visto contrapporsi visioni culturali frutto di un retaggio che affonda le proprie radici nel periodo di Tangentopoli".

I Firmatari dell'appello a sostenere i 6 referendum

Usuelli Claudio - Presidente Provincia Lecco e Sindaco Nibionno

Manzoni Matteo - Consigliere provinciale e Sindaco Crandola Valsassina

Micheli Mattia - Consigliere Provincia di Lecco

Arrigoni Battaia Giovanni - Sindaco Barzio

Buzzella Luca - Sindaco Valvarrone

Codega Elide - Sindaco Premana

Colombo Mauro - Sindaco Garbagnate Monastero

Colombo Virginio - Sindaco Ello

Combi Roberto - Sindaco Cassina

Corti Andrea - Sindaco Moggio

De Giambattista Nando - Sindaco Perledo

Galperti Sergio - Sindaco Cortenova

Invernizzi Antonella - Sindaco Morterone

Invernizzi Pierluigi - Sindaco Cremeno

Isella Angelo - Sindaco Civate

Nogara Alberto - Sindaco Taceno

Pasquini Antonio - Sindaco Casargo

Pensa Pietro - Sindaco Esino

Redaelli Matteo - Sindaco Rogeno

Rusconi Antonio - Sindaco Bellano

Arrigoni Neri Antonio - Vice Sindaco Cremeno

Combi Davide - Vice Sindaco Moggio

Pavoni Osvaldo - Vice Sindaco Taceno

Procopio Giuseppe - Vice Sindaco Merate

Valsecchi Gigi - Vice Sindaco Ello

Canepari Fabio - Presidente Comunità Montana VVR

Adamoli Ferruccio - Presidente Assemblea Comunità Montata VVR

Casaletto Alfredo - Assessore Merate

Del Nero Gabriella - Assessore Comunità Montana VVR

Pandiani Pierfranco - Assessore Bellano

Pomi Dino - Assessore Comunità Montana VVR

Bellano Enrico - Consigliere Cortenuova

Brigatti Simone - Consigliere Lecco

Caravia Gianni - Consigliere Lecco

Ciresa Peppino - Consigliere Lecco

Ferraroli Mattia - Consigliere Bellano

Minuzzo Emilio - Consigliere Lecco

Pensotti Nico - Consigliere Margno

Secchi Andrea - Consigliere Olginate

Tavola Simone - Consigliere Airuno

Bergna Davide - Coordinatore provinciale Forza Italia Lecco

Gianola Giovanni - Già Vice Sindaco Premana

Locatelli Umberto - Già sindaco di Moggio

Malugani Max - Già Sindaco Margno

Redaelli Franco - Già Vice Sindaco Vendrogno E Assessore Comunità Montana VVR

Mambretti Beppe - Coordinatore Lecco Merita di Più

Scola Anna - Responsabile Azzurro Donna

Arrigoni Oscar - Direttivo Forza Italia Lecco

Gagliardi Roberto - Direttivo Forza Italia Lecco

Rea Claudio - Direttivo Forza Italia Lecco

"Riteniamo importante che questa stagione refenderaria possa essere identificabile da parte dei nostri concittadini, non solo dai partiti politici che hanno promosso l’iniziativa, ma anche dalle donne e dagli uomini che, ogni giorno, per amministrare i soldi della collettività, si confrontano con le storture e le lungaggini del sistema giudiziario italiano per di più rischiando, a ogni atto firmato e a ogni decisione amministrativa presa, di rimetterci reputazione e affetti".

"Gli obiettivi di questi referendum per una Giustizia Giusta"

Per i firmatari dell'appello, sostenere i sei referendum sulla Giustizia vuol dire concretamente:

Attuare una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura: Stop allo strapotere delle correnti, Palamara docet. Chiedere che vi sia una responsabilità diretta dei magistrati e più tutele per i cittadini: chi sbaglia, paga. Ottenere un’equa valutazione dei magistrati: i magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. Realizzare la separazione delle carriere dei magistrati: STOP alle porte girevoli per ruoli e funzioni. Porre dei limiti agli abusi della Custodia Cautelare: un equo processo, per tutti. Abolire il Decreto Severino: più tutele per sindaci e amministratori.

"Nelle prossime settimane saremo con convinzione a raccogliere le adesioni a Barzio, il 4 agosto in Piazza Garibaldi dalle ore 9.00 alle 13.00 e a Lecco, il 5 agosto in Via Roma dalle 8.30 alle 12.30: ti chiediamo di venire a firmare per permettere a tutti gli italiani di concorrere, insieme, a riformare il nostro Paese.

Noi in questa battaglia di civiltà ci crediamo, fai anche tu la tua parte".