La Settimana dei valori porta le associazioni in cattedra

Entra nel vivo la Settimana dei valori che vede salire in cattedra il mondo del volontariato della Valle San Martino. L'iniziativa è promossa in particolare dall'Istituto comprensivo di Calolziocorte con incontri alla scuola media Manzoni, in quelle pubbliche del circondario e, più avanti, nelle classi di Torre de' Busi. In questa edizione della manifestazione ci sarà anche un ritorno speciale, quello ell'ex parroco di Vercurago e ora guida della Caritas di Bergamo, don Roberto Trussardi.

I volontari parleranno ai giovani alunni delle attività portate avanti a favore del territorio e non solo. Ecco i nomi delle associazioni coinvolte: Aido Calolziocorte, Aido Vercurago, Avis Calolziocorte, Avis Vercurago, Caritas, gruppo San Vincenzo, Operazione Mato Grosso, Talità Kum, Lo Specchio, Unicef, cooperativa Padre Badiali, Volontari del soccorso e Protezione civile. Alcune di esse posizioneranno una "panchina del dono" proprio alla Manzoni allo scopo di portare avanti il messaggio di solidarietà di Avis, Aido e Admo.

"Com'è ormai tradizione, in tutte le varie sedi della scuola secondaria di primo grado del comprensivo di Calolziocorte, lunedì 5 febbraio si è aperta la Settimana dei valori - conferma il corodinatore Massimo Tavola - L'obiettivo è quello di rilanciare un messaggio chiaro e forte per le nuove generazioni: il volontariato e la solidarietà rappresentano un valore aggiunto per il bene comune e non si sono mai fermati, neppure durante la pandemia".

"Portando i volontari nelle classi possiamo mostrare direttamente ai ragazzi le attività che le associazioni garantiscono con merito sul territorio - aggiunge il docente della Manzoni - fino a sabato 10 febbraio la Settimana dei valori proseguirà a Calolziocorte, mentre tra il 26 febbraio e il 2 marzo farà tappa a Torre de’ Busi. Sono date suggerite dalle opportunità di calendario, dalla scelta di concedere la possibilità di pensare a ulteriori approfondimenti o ad attività didattiche correlate al tema del terzo settore, linfa vitale per il tessuto sociale dei territori".

"Un’attività didattica con una significativa ricaduta formativa, che spazia dalla conoscenza di aspetti sanitari, scientifici e sociali legati alla specificità dell’impegno di ciascuna associazione partecipante, alle particolari realtà e bisogni della nostra comunità. Sarà inoltre l’occasione per un’esperienza diretta e personale di solidarietà, come la raccolta viveri per la Caritas - conclude Tavola - momento di grande valenza educativa proposto ogni anno in chiusura della Settimana dei valori". L’anno scorso con la raccolta viveri nei supermercati di Calolziocorte furono raccolte e donate alle famiglie bisognose ben due tonnellate di cibo. Per gli studenti una promozione a pieni voti e ora una nuova sfida all'insegna della solidarietà.