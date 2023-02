Volontari in cattedra con la Settimana dei valori

La "Settimana dei valori" ha fatto 13. Tante sono infatti le associazioni della Valle San Martino che hanno partecipato all'iniziativa proposta in questi giorni nelle scuole medie dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte, dove i volontari hanno incontrato centinaia di studenti per spiegare le proprire attività e più in generale il prezioso lavoro di onlus e terzo settore. Si tratta di:

Avis Calolzio

Aido Calolzio

Avis Vercurago

Aido Vercurago

Caritas

Gruppo San Vincenzo

Operazione Mato Grosso

Talità Kum

Lo Specchio

Unicef

Cooperativa Padre Badiali

Volontari del Soccorso di Calolziocorte

Protezione civile

"Dopo due anni in cui questa importante iniziativa è stata proposta on line senza che la pandemia ci fermasse, ora grazie alla collaborazione di docenti e responsabili delle varie sedi scolastiche, come ormai è tradizione dal 2007, abbiamo attivato la Settimana dei valori per tutte le classi seconde della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte - conferma il professore Massimo Tavola, coordinatore dell'iniziativa - Siamo molto soddisfatti del ritorno in presenza e dell'importanza di aver lanciato ancora una volta un messaggio educativo molto importante. I ragazzi hanno potuto toccare con mano il valore dell'operato sul territorio (e non solo) delle associazioni di volontariato, pilastro della nostra comunità. Tutti, docenti, volontari e ragazzi sono rimasti molto contenti degli incontri".

Tavola ha quindi ringraziato i volontari per aver vestito i panni dei prof e per loro la disponibilità, oltre ai colleghi insegnanti che hanno collaborato all'organizzazione: per la scuola media di Carenno i docenti Pietro Diodati e Silvia Cazzaniga, per Vercurago Sonia Valsecchi e Paola Maggi per Vercurago, per Calolziocorte il dirigente scolastico Sabrina Scola e il vicario Anna Bruna Frigerio.