Le tre giovani ingegnere vincitrici del premio Lino Gentilini

Chiara Gaddi, Cecilia Lega e Claudia Rota Graziosi, giovani ingegnere neolaureate in Ingegneria Edile e Architettura al Politecnico di Lecco, hanno vinto il Premio Lino Gentilini 2023. Si tratta di un prestigioso riconoscimento conquistato grazie alla tesi dal titolo "Tecnopolo di Bologna: riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi di Pier Luigi Nervi e interventi strutturali in materiali cementizi innovativi e fibrorinforzati” (relatore prof. Marco di Prisco, corelatori professori Paolo Bossi, Laura Malighetti e Giulio Zani), volta al recupero della Manifattura Tabacchi, imponente complesso industriale eretto a Bologna negli anni Cinquanta sotto la guida di Pier Luigi Nervi, una delle figure più rilevanti per la storia dell’ingegneria italiana.

La cerimonia di premiazione a Trento

La cerimonia di premiazione, organizzata dalla Fondazione ingegner Lino Gentilini, in collaborazione con l’università degli studi di Roma Tor Vergata, ha avuto luogo nei giorni scorsi a Trento. Il Premio Lino Gentilini è stato concepito per valorizzare la ricerca nella storia dell'ingegneria strutturale con una prospettiva multidisciplinare, comparativa e critica. Sotto questa prospettiva sono stati valutati i lavori che affrontano temi di ricerca diversificati, ma pur sempre all’interno di una visione storiografica che vede come argomento principale l’opera ingegneristica e la progettazione strutturale.

La commissione di valutazione, costituita dal professor Andrea Leonardi dell’università di Trento, dalla professoressa Tullia Iori dell’università di Roma Tor Vergata, dal docente Stefano Gonella dell’University of Minnesota e dal dottor Antonio Becchi del Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte, ha conferito il premio al progetto di Chiara, Cecilia e Claudia, apprezzando in particolare il carattere interdisciplinare capace di indagare gli oggetti di studio sotto diverse prospettive ed in una cornice umanistica, con adeguata consapevolezza del contesto storico, economico, sociale e culturale.

Infatti il complesso industriale rappresenta un simbolo di rinascita post-bellica e sarà oggetto di una significativa riqualificazione grazie al concorso indetto nel 2010 dalla Regione Emilia-Romagna. Una volta completato, il complesso diventerà il nuovo Tecnopolo, un centro di innovazione e ricerca di rilevanza internazionale. Il lavoro di tesi si è posto in continuità con il bando, approfondendo la rifunzionalizzazione del Fabbricato Lavorazioni in sede di uffici e laboratori, analizzandone l’architettura, i requisiti normativi e di comfort ambientale.

La tesi delle vincitrici ha esplorato la storia della Manifattura Tabacchi

La tesi delle vincitrici ha esplorato in dettaglio la storia della Manifattura Tabacchi, le sue soluzioni strutturali e la loro integrazione nel contesto attuale. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione delle strutture nerviane, comprese le sperimentazioni con una versione semplificata dei solai a nervature incrociate ortogonali, testati su larga scala proprio nel cantiere bolognese. Il progetto di recupero, seguendo i principi di minimo intervento, riconoscibilità, reversibilità potenziale, compatibilità e interdisciplinarità, integra gli interventi strutturali per garantire sicurezza statica e un miglioramento della risposta sismica.

Gli interventi strutturali, basati su analisi dello stato attuale tramite modelli a elementi finiti, hanno previsto l'utilizzo di calcestruzzi ad alte prestazioni e fibrorinforzati. Per i rinforzi locali a taglio, si è proposto l'uso di barre in Cfrp applicate con la tecnica Nsm. La soluzione proposta è stata confrontata con il progetto strutturale esecutivo redatto dalla società Bms, in termini di sostenibilità ambientale ed economica, attraverso il ciclo di vita dei materiali e i relativi costi.