Il piccolo comune lecchese dove tornano a crescere le iscrizioni a scuola

Approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Erve il Piano di diritto allo studio per l'anno 2023/2024. Il documento è stato illustrato dalla consigliera delegata Laura Pigazzini, con interessanti dati e novità. Dopo molti anni, grazie al progetto montessoriano "Diamogli il mondo", è stata infatti istituita una seconda classe con le iscrizioni in crescita. 23 gli iscritti alla scuola primaria e 13 a quella dell'infanzia. Per la prima volta sono poi state istituite borse di studio al merito che si aggiungeranno a quelle già finanziate dal consorzio Bim di Bergamo.

Per l'acquisto di materiali e arredi sono stati previsti 6.000 euro e altri 6.000 per l'assistenza educativa scolastica, e poi ancora 500 per l'acquisto di libri. l'Associazione "I Cocci solidali", oltre al contributo di 3.500 euro per il progetto montessoriano, ha concesso un ulteriore contributo di 1.000 euro al comune per l'acquisto di un parquet laminato già posato nell'aula adibita a piccola palestra.

L'aiuto del Pnrr

"A breve partiranno i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico - informa il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi - L'importo dei lavori, del valore di 45.000 euro, è finanziato grazie al Pnnr". È stato inoltre deciso di intitolare la scuola a Piero Angela. "Vogliamo continuare a investire perché la nostra scuola sia sempre più accogliente, sicura e al centro della programmazione di questa amministrazione comunale".