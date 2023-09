L'economia circolare sale in cattedra: 7mila studenti a lezione da Silea

Tornano le attività e i laboratori di educazione alla sostenibilità promossi da Silea per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio. Anche per l’anno scolastico 2023/2024 Silea - la società pubblica che si occupa di economia circolare e recupero dei rifiuti - offre agli istituti scolastici la possibilità di attivare gratuitamente percorsi didattici su misura per le diverse fasce d’età. Le scuole possono scegliere tra 20 diversi percorsi tematici, ognuno dedicato ad un preciso argomento: la raccolta differenziata, il compostaggio, il recupero della carta, il riuso, la riduzione degli sprechi e molto altro.

Nell’anno scolastico 2022/2023, sono stati ben 7mila gli alunni coinvolti, in 100 scuole e 450 classi: dai piccoli dell’infanzia - per i quali la sostenibilità prende forma attraverso fiabe e giochi - fino agli studenti delle scuole superiori, coinvolti in percorsi formativi nei quali si incontrano educazione civica e approfondimenti scientifici.

"L’offerta dei programmi di educazione ambientale è costantemente aggiornata, ampliata e diversificata - spiega Chiara Francesca Benatti, responsabile comunicazione ed educazione ambientale di Silea - Lo scorso anno, ad esempio, abbiamo introdotto laboratori dedicati alla realizzazione di orti scolastici per scoprire sul campo l’utilizzo del compost, il fertilizzante che deriva dalla trasformazione dei rifiuti organici. La proposta ha riscosso grande apprezzamento da parte delle scuole degli studenti: abbiamo riscontrato nei ragazzi una grande voglia di stare all’aperto, di sperimentare, di sporcarsi le mani".

C'è anche il "Trivial trash"

Anche per l’anno scolastico 2023/2024 le novità non mancano. È stato ideato il progetto “Hai la stoffa per salvare il pianeta?”, pensato sia per le scuole primarie che per le secondarie di primo grado, dedicato al recupero dei rifiuti tessili, per imparare a ridurre gli scarti e a realizzare un laboratorio di economia circolare. Un’altra novità di quest’anno è costituita dal "Trivial trash": un quiz online interattivo che vedrà sfidarsi le scuole secondarie di primo grado sui temi ambientali a 360 gradi.

Per conoscere nel dettaglio tutti i programmi è possibile consultare la sezione dedicata “Per la scuola” del sito www.sileaspa.it dove gli insegnanti possono trovare gli appositi moduli online per effettuare l’iscrizione (entro il 15 ottobre). Tutte le proposte e le attività di educazione ambientale promosse da Silea sono gratuite. A partire dal 2024, ripartiranno inoltre le visite guidate per gli studenti presso l’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, alla scoperta del ciclo integrato dei rifiuti e della produzione di energia.

"Educare all’ambiente è una mission per Silea, che coinvolge non solo i bambini e i ragazzi - spiega la presidente di Silea, Francesca Rota - Siamo convinti che lo sviluppo di comportamenti virtuosi per l’ambiente non possa essere relegato soltanto agli ambienti scolastici: per questo abbiamo voluto, ad esempio, stipulare un innovativo protocollo di collaborazione con Auser Lecco per promuovere nuovi percorsi di sensibilizzazione. Grazie alla collaborazione con Confcommercio e Festival Leggermente

abbiamo anche potuto promuovere un laboratorio di riuso dei rifiuti tessili all’interno della casa

circondariale di Lecco".