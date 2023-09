Anche dal Brasile in visita a Silea per studiare la raccolta differenziata

Dal Brasile a Valmadrera per approfondire i temi dell’economia circolare, dello sviluppo della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti. Il presidente della Camera legislativa del distretto di Brasilia, Wellington Luiz de Souza Silva, ha potuto visitare ieri l’impianto di termovalorizzazione di Silea accompagnato dal sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi per osservare il modello di gestione dei rifiuti promosso dall’azienda.

La delegazione brasiliana ha dedicato particolare attenzione a tutte le fasi del ciclo integrato dei rifiuti, dall’organizzazione del sistema di raccolta porta a porta e di misurazione puntuale - che ha permesso di superare la quota del 77% di raccolta differenziata sull’intero bacino servito da Silea - fino al funzionamento e allo sviluppo dei diversi impianti di trattamento.

Durante la visita, sono stati illustrati i diversi progetti per lo sviluppo dell’economia circolare e per la produzione di energia green che Silea ha realizzato e sta realizzando sul territorio, ritenuti modelli virtuosi dalla delegazione brasiliana: il nuovo impianto per il recupero dei materiali riciclabili, il nuovo digestore anaerobico per la produzione di biometano e la nuova rete di teleriscaldamento che servirà 20.000 abitanti equivalenti nei comuni Valmadrera, Lecco e Malgrate che allacciandosi alla rete potranno abbattere il proprio impatto ambientale “spegnendo” le singole caldaie ora in uso, riducendo dunque le emissioni grazie al recupero dei cascami termici attualmente dissipati.

"Il modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti promosso da Silea e dalle amministrazioni del territorio fa scuola - commenta il sindaco Antonio Rusconi - siamo stati onorati di aver potuto ospitare nella nostra città il presidente Wellington Luiz de Souza Silva, una personalità politica di assoluto rilievo in Brasile che è rimasto colpito dai diversi progetti di sviluppo ambientale ed energetico promossi. Anche in Brasile si sta sviluppando la sensibilità ambientale: siamo contenti di aver potuto dimostrare alla delegazione quali sono i risultati raggiungibili sul campo con un’attenta programmazione".