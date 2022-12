Anno del coniglio, cosa significa e cosa aspettarsi per il 2023

Nel calendario lunare cinese, il 2023 corrisponde al Coniglio d’Acqua. Durante il suo regno, dal 22 gennaio 2023 al 9 febbraio 2024, ci sarà un’atmosfera di calma e compiacenza. Sotto l’influenza dell’elemento dominante, l’Acqua, che personifica la sensibilità e la flessibilità, gli eventi procedono in modo prevedibile. Colore: nero, che significa forza, perseveranza. Per completare il quadro, è utile considerare il numero dell’anno – il 7, che è saggezza, raffinatezza, tendenza alla conoscenza.

In Cina si utilizza il calendario lunare e l'oroscopo perciò si basa su cicli di 12 anni. Ad ogni anno corrisponde uno dei 12 segni zodiacali cinesi: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Non solo, ad ogni anno è associato anche un elemento: aria, acqua, terra o fuoco.

L’anno del Coniglio in Cina è visto in modo molto positivo, un anno di pura pace e che risulta anche piuttosto fortunato. Qualunque sia il proprio segno zodiacale, si avrà quindi la possibilità di limitare lo stress e le tensioni, così da ricaricare le energie e rimettersi in forze. Attenzione però alla pigrizia.

Durante l’anno del Coniglio 2023, un Coniglio d’Acqua giusto sottolinearlo, è importante infatti cercare di essere responsabili, di prendere ogni decisione con razionalità, di non rimandare a domani tutto ciò che è possibile fare oggi. I nati sotto il segno del coniglio infatti non sono solo tranquilli e gentili, ma anche molto responsabili. È insomma il periodo ideale per pianificare il proprio futuro, persino per iniziare a pensare alla creazione di una famiglia. A quanto pare l’anno del Coniglio porta positività anche nella vita dei single. In generale, sarà necessario puntare alla tipica quiete del Coniglio, è questo ciò che è bene fare per evitare ogni genere di problema.