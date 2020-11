Black Friday 2020, ecco dove trovare le migliori offerte lampo

Il Black Friday è ormai diventato un autentico rito anche in Italia, che ogni anno conquista nuovi consensi da parte dei consumatori. Impossibile non accorgersi della frenesia che dilaga ormai ovunque.

In occasione del "venerdì nero" è possibile trovare sconti e prezzi incredibilmente ribassati sia online che in negozio. Basta fare un giro rapido tra i negozi di e-commerce, per accorgersi di come questa tradizione sia entrata a far parte delle abitudini di acquisto degli italiani. Basta anche solo semplicemente controllare la propria casella di posta elettronica per scoprire che ormai tutti i siti, approfittano di queste ore per proporre tramite email sconti e promozioni dedicate.

Le offerte del Black Friday e del Cyber Monday, riguardano quindi il mondo della tecnologia e dello shopping in generale, con grandi catene, siti online che ogni giorno propongono articoli, offerte a tempo, sconti, per spingere i consumatori ad aumentare il volume di acquisti.

Black Friday: origini e significato

Da dove deriva la tradizione del Black Friday? Letteralmente significa "venerdì nero" ed è il giorno con cui negli Stati Uniti si indica il giorno dopo il Thanksgiving, il giorno del Ringraziamento. Formalmente non sarebbe una festività ufficiale ma, dato che il Thanksgiving cade nel quarto giovedì di novembre, le scuole e molte aziende fanno ponte. Poiché dicembre è alle porte, inoltre, il Black Friday segna proprio l'inizio della stagione dello shopping natalizio.

Una teoria vuole che il colore sia attribuito al fatto che all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.

Offerte lampo o a scadenza: dove trovarle

A sorpresa Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno. Non il classico giorno di folli spese, ma diversi, con più sconti e offerte assolutamente da non perdere. Tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti, che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito o sull'app Amazon.

Amazon ha già dato il via alla sua campagna di sconti online: dal 26 ottobre al 19 novembre è attivo infatti il Black Friday in anticipo. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

Ma sono tante le grandi catene che propongono grandi offerte in occasione del Black Friday 2020. Anche MediaWorld lancia una serie di promozioni anticipate su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio. Già partita anche Change Black Friday, la serie di sconti di Unieuro, incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablet e tanto altro. E infine non poteva mancare Comet con il suo Pre-Black Friday con tanti sconti su elettrodomestici, smartphone, Tv, computer e tanto altro dal 6 all'11 novembre.